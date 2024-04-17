筍盤男人：趁年輕玩個夠？男人進化成修心養性的「筍盤」，女人卻變成被蹧蹋的背德者？

老一輩經常說：「揀男友選個成熟一點的也無妨，年輕時玩夠了，下半生便會想安定下來。」同樣的話套用在女人身上，可行嗎？

朋友圈中流傳著K小姐的故事。

數年前她在交友軟件上認識了一個條件不俗的男人，然而這段關係的起點是約炮，所以她一直不敢把愛意宣之於口，而是期望在親密接觸的過程裏，能夠慢慢深入認識對方，慢慢打動對方。

假如你以為K是那種不懂將性和愛分割、容易對床伴暈船的傻女子，那便太看輕她了。事實是，她從學生時代便已過著夜夜笙歌的日子，歷任男友多半都是夜蒲時認識的。起初談戀愛當然會投放真感情，但傷過好幾次心後，她便索性換個身份當起「玩家」來。

有趣的人可以拍拍散拖，無趣的人按床上表現決定去留；這種生活，她過了接近10年。

直至遇上這位任職金融、自稱為了減壓而約炮的男人，K終於有了想穩定下來的念頭，「他不是那種完事後就立刻跑走的人，我們會聊聊天，談大家的過去、工作、家庭、喜好等等，他原先的女友是個乖乖牌，因為性方面不太協調，所以男人才開始玩交友app，起初我只當他是單純的炮友，但後來知道他們分了手，我才突然冒起想替補空缺的念頭。」

由玩世變成認真，K反而不懂如何入手，她以為只要默默對他好，滿足他的需要，令他產生依賴，對方便自然離不開自己。誰想到，肉體關係維持了一年多，兩人在情感上卻依然毫無寸進。縱然知道開口表白的最壞結果，或許會是永遠失去這位炮友，但K依然希望得到一個明確答案。

「我有次裝成說笑問他，既然大家都單身，你怎麼沒考慮過我？他竟然說『娶妻求淑婦，誰會想娶個SP回家？當了爸爸還要悄悄帶孩子的DNA去做親子鑑定嗎？』好險！我差點就哭出來，喜歡上他之後，我已跟其他床伴斷聯，但沒關係的，在他眼中，我這一輩子也是個髒女人。」

現實就是這樣殘酷，世上沒有所謂真正的男女平等，從金錢到愛慾，我們都是以自身利益為先，然後默許所有「雙重標準」。床伴的大原則是各取所需，離開房間就互不相欠。你能夠接受他身體不忠誠，因為你以為「大家曾經都放蕩過」是一種對等和公平。可惜他並不是這樣想，他可以盡情跟不同女人切磋，但自己家裏那位則要純淨如水。潛台詞就等於：我可以蹧蹋任何人，但被蹧蹋過的我不要。

不是說好「各取所需」的嗎？怎麼變成蹧蹋？變成吃虧、被撿便宜？沒錯，現實歸現實，任你對身體自主看得多麼豁達，你也改變不了男人的雙標心態。

男人玩夠了，往後安分守己；女人玩夠了，下場就是棄如敝屣？若人生可以重來，不知K會否選擇好好照顧自己的身體和心靈；我只知她後來學聰明了，學會隱瞞自己的過去，她說這是針對男人雙重標準的對策。道高一尺，魔高一丈，男女之間的愛和鬥爭，都是同樣生生不息。