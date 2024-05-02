分手二三事：合租同居、聯名戶口是愛情中的最大陷阱！共識地預備「分後事」才是上策？

M小姐失戀了，兩年感情終結。

一段愛情的衰亡，往往離不開性格不合、感情變淡和第三者介入這幾個主要原因。當然，故事發展可以是性格不合令感情變淡而分手，也可以是感情變淡因而出現第三者。雙拼是基本，三拼是不幸，失戀多幾次，自然領略這些感情套路。

今次分手，M領到的是個雙拼套餐，男友以性格不合作為分手理由，在M的連番哀求下，他最終承認自己開始了另一段新戀情，同時斷絕了復合的希望。

問題來了，一個女人突然被同居男友提出分手，她該怎樣做？要求對方離開？抑或自己先找落腳處，待假日再回去收拾細軟？但家裏大部份東西都是合資購買，就算真的可以全數取走，那部雪櫃、洗衣機、55吋電視等等，一下子要搬到哪裏去？

「說分手之後他便再沒回過來，只在短訊裏頭說之後會把東西分批搬走，但『之後』是何時？『分批』要拖多久？搬走哪些東西？他完全沒有言明，也不知道餘下那數個月租約，他會不會幫忙分擔租金。萬一他不肯負責，屋租落在我一個人身上，我如何負擔得起？我在想，是不是應該跟他說不如讓我搬走，我一個人留在這裏根本是種折磨……」M說。

想一想，分手如何善後，其實可以參考善終服務，兩個人最好有共識地「生前預備身後事」，雖說日子過得甜蜜，突然談論將來分手怎處理，好像過於突兀，但當你發現某些人分手後會釋放出另一副人格，你便會知道先小人後君子的重要性。就算口頭承諾實質意義不大，好歹也算是個參考概念，有個所謂的分手備忘。

例如當決定合租同居，應在租屋前先商議好，將來萬一分手究竟是誰搬走、共同添置的東西如何處置、貴重禮物應該自行保留抑或全數歸還。

可悲的是，當失戀過三五七次，我們都開始變成專家了。憑藉分手經驗，受過教訓，我們大概已懂得怎樣避免跌入陷阱。試過借錢給伴侶嗎？分手時若對方沒有立即清還的自覺，恐怕你那筆帳註定很難收回；試過跟伴侶聯營公司嗎？戀人暨工作夥伴這身份只會讓你們更容易產生磨擦。

見過太多案例，人的本性和復仇基因會隨著處境敗露。曾經親密的人，可以說變就變，陌生得讓你無法分清到底是他突然瘋了，抑或真實一面根本就是如此可怕。

盡量不牽涉金錢利益、人事關係上盡量簡單化，萬一要分開也能夠用最短時間切割乾淨，這是過來人的忠告。

畢竟愛過一場，如果可以，提出分手時還請顧及對方的感受，別在不適合的時機離開。時間許可的話，不如找個長假期前夕跟他說清楚，讓他有個空檔排解情緒，要找朋友陪伴傾訴也較容易。等不到也不要緊，只要別在他最忙、最緊張、最沮喪、最脆弱的時候給他雪上加霜就好。說話留一線，不要把人傷得太重，也別拖泥帶水，錯誤給予對方假希望。不要強求對方仍然把你當作朋友，當愛不存在，你已失去了討價還價的資格。

分手的痛，有時不僅是因為所愛的人要離開，更多時候，痛楚是來自任何一方令人心寒的舉動。祈求好來好往，到頭來可能只是我們一廂情願。