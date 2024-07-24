下段戀情，只想找個失婚的同路人！經歷過離異，便再不想和「結婚新手」組隊？

G先生是我認識多年的好友，我見證過他大學畢業、升職、置業、成家和離婚。兩個孩子隨前妻移居外地，每年能夠探望一次已經很難得。

重生適應獨居生活不難，倒過來說，那是他渴望以久的清靜，假日可以睡到自然醒，不必早起帶孩子到遊樂場和主題公園，也不用接送和乾等孩子們上完一個又一個興趣班。G說：「這樣說好像有點不負責任，婚前我們其實協議好不生小孩，可是後來妻子變節了，竟和我父母站到同一陣綫。在他們長期施壓下，我們最終誕下了一對子女。那段期間我很配合父親的角色，當然我也很愛他們，但整個育兒過程卻絕對談不上享受。」

離婚的導火線，也是因孩子的學業和管教問題而起，「如果我當初堅持不生，不知她會否跟我離婚，我只知道即使我如她所願生了孩子，但仍然是離婚收場。看見我回復單身，有人會羨幕，有人覺得淒涼；只想說，我的內傷，別人根本看不見。」

才三十多歲，雖說不急於重投新戀情，但G卻非常清楚自己的要求，「我的條件很簡單，我想找個同樣離過婚的伴侶，起碼她已經知道婚姻是怎麼一回事，知道重生之後想過怎麼樣的生活。她會明白一段婚姻的困難處，而不是對婚姻充滿憧憬和空想，然後不停改變想法，不斷打倒昨日的自己。」

我理解G的無奈，正如我十五六歲時以為自己會早婚，廿歲的我很渴望生小孩，廿五歲時覺得生小孩比結婚來得重要，但到三十歲……我連小孩都不想生了。只能說，每個人成長步伐不一，我們或要待到某個人生階段，才了解自己的真正所需。

那時候，你們都是第一次結婚、第一次成為別人的法定配偶、第一次為人父母、第一次經歷婚姻危機，大家都沒有甚麼經驗可言。回頭看看，或許某個問題上，自己當時處理方法的確不太理想，如果重來一次，大概不至於走到離婚這一步。

事過境遷，此刻G的心態像個電競玩家，他不敢跟新手組隊了，他需要可靠的神隊友。有些人會介意伴侶曾經離婚，但在G眼中，他寧可選一個對婚姻關係、生兒育女、維繫家庭已有一定概念的人，她會知道陷阱在哪、敵人在哪，卡關時可以互相支援。更多的是，他們明白彼此背負過的傷患，更懂得如何為對方療傷，治癒心靈。

時代不同了，過往許多女人就算多麼壓抑、多麼難受，仍然不敢提出離婚，她們害怕「失婚婦人」這標籤會令好男人卻步。然而，你永遠不知道，世上也有相同處境的人，正等待著你這一位知音。

想說的是，單身也好、失婚也好，永遠不要放棄爭取幸福的權利。

害怕、擔憂、懦弱並不會給你引路，惟有心存盼望，啟動吸引力法則，才會找到通往愛情的捷徑。