被分手卻無法得知真正原因！性格不合、害怕婚姻，鋪陳出來的理由只是雙方的下台階？

「我們分手吧！鎖匙放了在信箱」W先生臨下班前收到一則短訊。

正當他打算回覆女友問明原因，下一秒便已被她封鎖。趕回家中，發現女友已經把留宿用的護膚品和衣物帶走，而牙刷、拖鞋和W本人則慘被遺棄。

「我立即趕到她家，但她的家人應門，禮貌地叫我先讓她冷靜一下再算，我也不好意思打擾了。然後，我試圖找我們的共同朋友問問，但她們甚麼都不知道。前陣子我和她的確時有爭拗，但她就這樣走了算甚麼意思？面對面講清楚有那麼難嗎？我只想知道為甚麼分手，有那麼難嗎？」W愈說愈激動。

「你執著想知道分手原因，是因為還想挽救嗎？」

「嘿……不是，你就當我想自我檢討吧！」

我們大部份人想知道分手原因，除了不想這段關係死得不明不白外，另一方面也是出於想推翻控罪的心態。想挽回的，希望尚有一線生機；即使復合無望，起碼在各行各路之前，也能把握最後一個抗辯機會，還自己清白，莫論對方認同與否。

現在被對方單方面封鎖，就像一口頑痰卡在喉嚨，有冤無路訴，難怪W如此憤憤不平。

我認同面對面說分手是一種尊重，只可惜這個年代，似乎大家著重個人感受比尊重多一點。怕氣氛尷尬、怕難於啟齒、怕自己心軟、怕對方反應過激……說完了，還要收拾殘局，期望對方輕鬆放人。

其實，所謂的分手理由，要麼狠辣，不給餘地；要麼體面，好來好往，只差對方想在你心中留下一個怎麼樣的印象。無論如何包裝，都不一定就是真相，你得到的只是個下台階；又或者，它是眾多原因之一，因為比較容易開口，所以被拿來放大成為分手主因。

你要聽真話嗎？這些都是我從朋友口中聽到的藉口和背後真相：

「我覺得我哋唔夾，做返朋友好似舒服啲」

——忍夠了你的古怪脾氣，不想再勉強湊合，做朋友也可免則免，以後各行各路就好。

「我申請咗澳洲Working Holiday，未決定幾時去幾時返，唔想拖你時間」

——已在澳洲WH交流谷內認識了投契的新朋友，如無意外將會結伴同行，所以要先將礙事的人處理掉。

「其實你好好，係我唔夠好，你將來會有大把好選擇」

——性事不合，不想傷害對方自尊心，懶得找藉口，索性將問題擱在自己身上。

「唔係你做得唔好，但我覺得婚姻生活唔適合我，暫時我想自己一個人」

——想要生小孩，但嫌另一半自身條件不足，缺乏內涵，將來未必能教好子女，所以想盡早離婚，另覓新對象。

會放狠話的人，並不是因為坦白，而是害怕糾纏，才務必要令你及早死心。也有些人很懂轉移視線，明明身邊早有第三者，卻用其他藉口掩飾分手真相，搞不好讓你以為自己有問題，為失去了這爛人而耿耿於懷。

相信我，分手永遠只得一個真正原因，不愛了，又或者不夠愛，寧願單身也不想再繼續待在你身邊。是甚麼令我們的愛逐點消失？知道了又如何？已經走到這一刻，好好道別，讓我默默離開，我反而會感激你最後的體貼。