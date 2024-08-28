有性衝動就去打羽毛球？教導學生激情過後的風險，比簽承諾書更實際

「我們現在去打羽毛球，好嗎？」

據說教育局初中「公民、經濟及社會科」課程，是這樣教導男女生如何遏止性衝動。有生理反應時，就一起去運動場打羽毛球，務求混進人群當中，藉有益身心的活動把性衝動冷卻。

我笑得人仰馬翻！

生於仍在辯論「中學生應否談戀愛」的年代，我完全理解這種課程是如何不合時宜。沒有人能夠不讓中學生談戀愛，也沒有人談戀愛時會不牽手、不擁抱、不接吻。再多的呢？我們也年輕過，明白進一步的親密接觸需要膽量……和場地，所以嘛，不如現在就先去打羽毛球。

這套教材的重點是要學生學習「堅決拒絕婚前性行為」，甚至更要求學生就接吻、擁抱、愛撫及性行為等方面填寫承諾書，去訂立情侶之間的親密界限，同時訂明有性幻想或性衝動時如何控制，並承諾會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力，再由承諾人與見證人共同簽署作實。天呀！真的有夠尷尬！

承諾不去做就有用？大概最後的功德是讓年輕人及早知道，承諾是用來破壞的。

或許要感激教育局用這種軟性又幽默的方式來推廣「拒絕婚前性行為」，相信當局並非真的想把學生逼瘋，因此才意思意思地推行這種性教育。要強硬而有效的執行手法？相信大家隨便也能想到好幾個，但與其用「不准」去束縛或恫嚇他們，倒不如實際一點，讓他們看清現實。要禁絕小情侶親密接觸，基本上比杜絕另一半出軌更難，但最起碼要讓他們知道事情最壞的影響和後果，明白有點風險是他們這個年紀冒不起的，打從心裏「不敢」才是有真正的約束力。

作為大孩子，他們從來不知道生育成本，一包尿片多少錢，夠用多少天？奶粉呢？單單這些使費每星期便花上數百元，加上醫療及各種雜費等，每月數千元開支算是最基本。意外懷孕要生孩子嗎？總不可能靠父母給的零錢去養活小孩吧！你的出路是輟學、找工作。

想打機嗎？不能了，要先講故事哄小孩睡；想買新裝嗎？不能了，要先替小孩買拉拉褲。羨慕同學們升大學讀心儀科目做理想職業？你可是從第一步起決定拐彎走一條艱難的路。你的未來如何沒有人知道，但你得把孩子的一切先安頓好，有剩餘的時間、心力和金錢，才去想你自己的。

當然，終止懷孕也是另一個選擇，但有時候我覺得學校該給學生看看相關的手術影片。一時之快，換來的不單止身體受罪，就是殺掉一個小生命，滿滿都是血肉和罪孽；往後人生每有不如意，你都會懷疑是不是當日一個壞決定而引起的因果報應，也不知何年何月才清算完畢。

做和不做，安全與否，其實可以多一點理智。女生該知道，有些人帶著目的而來，這兒吃飽了就去下一家討飯，你不給他他就撒賴，日後回頭看，你會很後悔讓他成為你黑歷史中的一員。如果統計處有數據提供，真想給他們看看20歲以下成家的離婚率；而衛生處大概也可透露年輕男女患上性病的個案數字，好讓他們明白，在未能夠完全掌握自我保護的方法時，就別要讓人生毀於一時衝動。