有限期的「永遠」：愛情面前別太天真，「無條件的愛」分手後就不復存在

J的戀愛史不多，但說到最刻骨銘心的一段，必定是曾經跟一位有婦之夫發展過。

苦戀之所以讓人最深刻，無非因為進退兩難。有些人，你明知一旦愛上會後患無窮，但你還是控制不了自己的身和心。愛上了，對方樂得左右逢源，而你卻一直患得患失。而最無奈的是，你知道他不會主動放生你，你要離開困局就只好靠自己抽身；不愛的話，放手固然輕鬆，但有些關係卻是無論多愛，也不得不痛著放手。

「分手時，我本來說過不想再見，但後來還是忍不住找他……以朋友的名義！起初他說話的溫度如常，他的細心體貼亦如常，倒是我覺得既然大家不再是戀人，就不應有多餘的身體接觸，所以我都盡量與他保持一定社交距離。」J說。

聽得出J的矛盾嗎？提出分手的人是她，忍不住找對方的是她，禁絕親密接觸的也是她。然而，這些反反覆覆都是我們可以理解的，畢竟性格撇脫果斷的人，只佔整體人口比例很少數（非正式統計，只憑我觀察所得）。而J的心態，大概就是想擺脫第三者的身份，換成以朋友之名相處如昔；我愛你，但不需擁有你，我也期望你愛我，對我一如既往的好。

「他確實是有按我意思去做，該有的風度，他一點沒少。但不知怎的，我突然又覺得他太守禮了，彷彿多了一種疏離感。」言下之意，你是不是暗裡想他對你有多一點企圖？

「我覺得他已經沒像從前般愛我，也沒有了以前那種寵溺、熾熱的眼神。男人就是這樣薄情，他曾經說過即使沒法為了我而背棄家庭，但也會一直照顧我。以前他經常掛在嘴邊說永遠愛我，估不到分手才幾個月便變淡了。」

嗯？你怎麼會期望前度繼續愛你、照顧你、待你如初？

我們誰不是從幼稚園、小學開始便懂得「友誼永固」只是說說而已？即使有些人真的可以在生命中逗留很久，但說「永遠」嘛，也太沉重了。愛情的承諾就更可笑，他娶妻時也曾正經八百地宣讀過誓辭，後來還不是推翻一切跟你搭上嗎？

先不去研究過往那些情話是哄人的，還是發自真心。你以為每個人分手也需要經歷漫長的過渡期嗎？人們最不適應往往只是剛分手那三數星期，到建立了新時序、新習慣，也足以接納新伴侶，未忘記前度又如何？只要不走回頭路，早晚也會淡忘。

所謂承諾，都是有條件的，最低要求是關係密切，高階的要算到他愛你的程度。不談愛情？那就要用對等的利益交換，當他不能再從你身上得到任何好處時，承諾也就自動失效。

無條件的愛情，在這世上根本萬中無一，沒有對方以愛回應，我們那單向的愛早晚也會耗盡；情況就如你覺得他已沒過往那麼熱切了，你自然也會慢慢收起對他的愛，止蝕離場。有些名字或許真的會埋藏在心底一輩子，但那種感覺到底是愛抑或執著，我們自己可能也分不清楚。

分了就是分了，想做回朋友，就得收起多餘的期望。祝福你們友誼永固都太虛偽，你們之間僅餘的永遠，是永遠不要忘記當初為何決定離開他。