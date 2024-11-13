拍拖AA制是地方文化？不如問問自己愛得有多深，有多想照顧對方！

H小姐約了在交友軟件認識的男生吃晚飯，初次見面感覺尚算不錯，談起來亦頗投契。晚飯過後，男生送了H回家，兩人在大廈門外談了許久，才依依不捨地道別。臨行前，她半撒嬌式叮囑男生回家後要傳短訊報平安，喜孜孜的等了半個多小時，終於收到男生「I’m home <3」的訊息，還附帶一句「dinner + dessert=$423, payme or fps both ok <3」。

「怎麼辦？我不知他是否想試探我對AA制有甚麼想法，抑或覺得非情侶關係都應該各付一半。如果交往以後還是繼續AA制怎麼辦？」H問。

就看你在多喜歡這個人吧！

的而且確，約會時由男方付帳，對我們這些香港土生土長的女性來說似乎尋常不過。但這是應份的嗎？當然不是，男方付帳只表現出一種風度。假設他正在追求你而沒有展露出「風度」，你固然可以拒絕他。

然而，除了AA制之外，他的一切都很對味，而你自身經濟條件亦應付得來，又是否需要執著這一點？

AA制本身大概不存在應該與不應該的問題，它是關乎一整個地方文化。你打算跟日韓男生攤分帳單嗎？他會覺得你瞧不起他；相反，一些東南亞國家婦女離鄉別井打工養家，這狀況我們亦相當了解。而台灣新一代很多都能夠接受AA制，男人眼中願意分攤的女人不會佔便宜，女生們則認為由男人付帳的國家，「父權主義」都比較嚴重，所以她們必須努力掙錢，才不會被看扁。

AA制代表甚麼？可以是劃清界線、可以是不佔人便宜、可以是不讓人佔便宜、可以是互相付出、也可以是減輕對方負擔的概念。你的著眼點在哪裏，便往哪裏去找對象；而你需要面對的難題不過是範圍縮窄了、合適人選少了，也就不要說怎麼總是遇不上理想伴侶。

聽過一位台灣太太的苦況，由於她打算進修，於是告訴丈夫她將有一段時間無法負擔家中開支，請丈夫幫忙支撐一下；「可以，但你的話語權將會調低。」丈夫說得理直氣壯。太太心碎了，夫婦之間的相處，原來可以比商業社會更現實。

如果將金錢看成對一個人的照顧，也許更容易理解。有些男人對伴侶的愛，是看不得對方吃苦，他們寧願自己努力一點、省一點，也要讓深愛的人活得逍遙自在；反之亦然，愛一個人，看見他為自己勞碌工作，一樣也會心痛，也會想幫忙減輕他的負擔。當對方遇上困難，而你選擇視若無睹，或是用條件來交換，這種關係於你而言算是甚麼？與其執拗一個地方文化是否性別平等，我更關心的是我們之間的愛還剩下多少。

夠愛的話，莫說是AA制，所有問題根本不成問題；不愛了，連打噴嚏沒掩口都覺得罪大惡極。還未知道應該怎麼看待這個初次見面的人？那就先找數，再約會，直至你判斷到他值得與否。

放心，你沒有虧本的，你也有在吃啊！