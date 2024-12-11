已婚人士最幸福？從伊拉克的女童身上，明白到自主人生才能談得上幸福

稍早前從網上健康專頁讀到一個有關幸福感排行的報告，內容指出有心理學機構於全球12個國家向6千多名平均年齡為32.7歲的人士進行問卷調查。

機構將他們分成5個組別，分別為「已婚人士」、「與伴侶交往中」、「自願單身(不渴望戀愛)」、「非自願單身(渴望戀愛、但未能吸引對象)」、與及「分手後單身」，再對生活滿意度、情緒幸福感、樂觀程度及關係滿意度等6個範疇進行評分。

不出所料，得分最高、最為幸福的是佔29.4%的「已婚人士」，其次是「交往中」的23.5%，「自願單身」緊隨其後得到19.3%，而「非自願單身」及「分手後單身」亦理所當然地成為了幸福感最低的兩個族群。

我不知道擷取這些數據的最終目的是甚麼，是要將大眾認知的東西具體化嗎？但當想起伊拉克最近擬將合法結婚年齡下調至9歲，便立即知識到婚姻對一些女性來說，可能是不幸的開始。

伊拉克童婚問題一直嚴重，過往合法結婚年齡雖為18歲，但只要父親同意，滿15歲的女童還是可以透過宗教領袖主持婚禮。我們當然不會天真到相信她們找到了真命天子，然後說服爸爸肯首將自己嫁出去。反倒過來，有些家庭為了脫貧、為了利益，便草草將女兒送到那些有權勢的髒老頭家裏。

9歲成婚是一個怎麼樣的概念？這個年紀，夫家會送她們上學，為她負擔學費嗎？事實是，很多女孩只被當成傭人留家幹粗活；沒有學識、沒有技能，她們的前途從此被扼殺掉。

不敢相信2024年還會有這種不文明嗎？偏偏，伊拉克國會早於8月完成一讀，現正繼續以保護女孩免墮入「不道德關係」而將惡法步步推進。隨之而來的，尚有剝奪女性離婚、撫養子女和繼承財產的權利。毫無疑問，這是一場災難性的女權大倒退。

免墮入不道德關係的方法，是先將不道德合法化？

尚未發育的9歲身軀，根本不適宜發生性行為，更枉論生育，未成年少女的流產和生產的風險都相當高，一個天真爛漫的年紀，為何要面對這些凶險？連19歲、29歲，甚至39歲都未必學懂的婚姻經營之道，小小人兒如何自處？玩家家酒的年紀，來一場真的囍宴，這其實是在葬送她的人生。

遠在伊拉克，我們能夠為她們做的，可能只有盡力揭露、關注和聲援事件，希望藉國際輿論向當地國會施加壓力。然而，許多我們未及接觸的層面，對於那些人性、文明的倒退，我們似乎也只可以自求多福。

所以，已婚人士真的比較幸福嗎？當中除了有地域分野之外，還視乎婚姻的本質。

我會說，找到心靈歸屬的感覺確實是美好的，快樂倍增了，所有辛酸、勞累彷彿為著「建構我們的未來」而減半；否則，你經歷過的酸楚都好像是白白犧牲、毫無意義。因為有愛，一切都變得有價值，而與交往中相比，已婚也許是架構上鞏固一些，然而誰都清楚，婚姻亦不是簡單純淨的東西，當中夾雜的問題，甚至已不能憑一個愛字輕易化解。

自願單身之所以幸福，是因為他們把愛留給自己，他倒的快樂不靠別人供應。如果，我們的人生不能自主，又或者託付的人無法再依靠，那麼人間清醒也算是不錯的出路。起碼，這是全然建基於我們的個人選擇……

誰都是歷煉過後才知道，過著有選擇的人生，原來是多麼的難能可貴。