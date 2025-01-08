新婚過後追求者湧現？人妻特別受歡迎，是因為豺狼賭你不會為婚外情而放棄一個家

節慶假期剛過去，F便急著跟我分享一件有趣事：「想不到，我現在竟然有好幾位追求者……」

為何稱之為「有趣事」？因為F去年新婚，在此之前，她一直找不到對象，單身了一段頗長時間，才透過朋友介紹認識到現時的丈夫，拍拖滿一年便決定成婚。

突然追求者眾，是怎麼一回事？「他們當中有現役同事、舊同事，還有一位老朋友，而共通點是幾乎全部已婚，唯一未婚那位是我的老朋友，我與他的女友甚至也很熟稔。當然，我不會蠢得以為這些男人真的喜歡我，要追求的話，為何不一早表白？」F笑說。

「我單身時，他們從不會頻繁地聯絡我，但自結婚後這些人卻忽然湧現，先是藉故問我一些東西，然後跟我分享家事，抱怨跟妻子或女友生活不太愉快。老實說，要是我同樣遇上婚姻問題，像這樣子互相傾訴、慰藉，或許真的會培養出感情來。幸好，平淡的生活中突然同時間冒出幾個熟人，讓我輕易察覺到他們的不尋常舉動。若是只得一個半個，說不定我真的會因為同情他、心疼他，繼而墜入他設計的婚外情陷阱，誤以為我們真的相逢恨晚。」

可想而知，潛伏在朋友圈中的豺狼確實比比皆是。在這幫人眼中，人妻莫過於最理想的偷情對象，一來從對方丈夫手上把人弄過來，能夠勾起滿滿的優越感和刺激感；二來雙方都會忌諱自己的身份而小心行事，各自背負著家庭，便不用怕對方纏身。

潛台詞就是：「玩完無手尾跟！」，賭你不會為婚外情而放棄一個家。

鮮有享受被討好的感覺，所以F沒浪費他們的「一番心意」，當作社會實驗也好、無聊解悶也好、蒐集證據也好，她會如常跟這幾位朋友以短訊調情，但單獨見面當然可免則免，「最可笑是，他們平日經常想約我外出，我總說太忙沒時間，當我反過來說聖誕、除夕有空，他們卻刻意迴避。莫說見面，假日期間那些懦夫就連訊息也不敢多傳，大概是怕被身邊的妻子或女友發現吧！」

F並不傻，她最介意的是，這些打正朋友旗號前來噓寒問暖，心裏卻另有企圖的人，原是自己曾經信任過的老實人。

有時候，即使相識多年，亦不代表我們就能看清一個人的底蘊，情況就如每晚睡在枕邊的另一半，也可以瞞住自己偷偷傳短訊與別人調情，甚至出軌。

並不是說「任何人婚後就不配有正常社交」，但懂得避嫌也是個人責任之一；刻意瞞著家中另一半單獨約會異性，意圖實在太明顯了。

你以為大家之間是純友誼嗎？對方可能並不滿足於此，於是漁翁撒網，看看有沒有誰一拍即合。遇不上只求各取所取的同道中人，便惟有找個易騙的人入局，難為有些傻瓜到完場一刻，仍然深信自己是被愛著。

有些人會催眠自己，將婚外情美化成「一段身不由己、可歌可泣的地下童話」，然而，從對手的角度看，這只是一頓免費供應的快餐而已，特別在於，偷吃份外滋味！