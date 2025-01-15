關於出軌：心軟前先想清楚對方是否值得被原諒！毫無悔意的人，只會蠶食你的尊嚴

上一次與V小姐見面，是在她的婚禮上，時隔才兩年多，這次再聚時她已經離婚了，理由是新婚沒多久便發現了丈夫曾經出軌。

對！是曾經，丈夫跟第三者確實早已完結了，但這就能將一切當成沒發生過嗎？尤其V本來對丈夫是百分百信任的，突然人設崩壞，令V一時間不知如何面對……這些年來，到底跟一個怎麼樣的人在一起？沒被揭破的爛事還有幾多？往後能繼續同床而睡嗎？

雙方父母都勸V忍讓，畢竟才剛結婚便離婚，實在太丟人現眼，但她就是吞不下那一口氣，「我清楚記得，當我質問前夫時，他當刻的回應是『都已經過去了，我最後也選擇了你，你為何還不滿意？況且我們已經結了婚，所有往事就該一筆勾銷吧』，起初我真的被他蒙混了，也問自己是不是過於執著，但後來想清楚，被背叛的是我，受傷的是我，我要『滿意』甚麼？因為過去了就不能翻舊帳？所以我連憤恨的資格都失去了嗎？」

何謂「先發制人」和「強詞奪理」，男人作了一個標準示範，以前我會羨慕一些很懂語言藝術的人，但長大後才發現，有個清醒的腦袋，能夠拆穿那些人的瘋言瘋語才是最重要。

離婚後的V，很快便交到新男友，但交往沒多久，又發現男友跟前度藕斷絲連。

「這次我不想動氣了，我提出分手，他哭著挽留，先承諾會跟前度斷聯，然後把電郵和所有社交應用程式的密碼都給了我，還在我手機加入他的定位追蹤，看到他發慌的樣子，我便心軟了。可能經歷過前夫外遇，我學會了看開，合則來不合則去，但既然他有悔意，就即管多給他一次機會。」V說。

「身邊的朋友都覺得我瘋了，前夫出軌明明屬於過去式，我不能容忍，但男友那段是現在式，我卻選擇原諒。我想，這是基於他們態度上的分別吧！一個令我感到委屈，而另一個令我感覺被珍視，前夫甚至沒求我原諒，好像他不曾做錯過任何事情，只是我一個人自尋痛苦，他完全不痛不癢。」

我明白V的感受，被深愛的人背叛，自然感到悲痛和憤怒，但對方非但沒有安撫她的情緒，甚至連歉意都欠奉，彷彿我們的痛苦是毫無動機、毫無意義和毫無價值。過去了就等於可以一筆勾銷嗎？謝謝你告訴我，原來從過去到現在，我都是如此不被尊重。這樣子的愛情，繼續留下來，我大概也會瞧不起自己。

女人的世界很簡單，未到絕望之前，你只要好好哄我，讓我知道你在乎、你讓我知道你害怕失去我、讓我知道你也為著我的難過而難過，我就會嘗試原諒、嘗試修補；甚至一拼承擔責任，歸咎自己有哪裡做得不好，才讓你從缺口中偷偷蹓出去。

原諒一個人，起碼要知道他希望得到你原諒；最可悲的愛情，是你所有哀泣傷痛，在他眼中只是小題大作。