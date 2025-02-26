承擔錯愛的後果：為這一課付上巨額學費！認清對方面目，總比婚後撕破臉皮好

這是一個關於交學費的故事……

E小姐與男友相戀2年，在她眼中男友是個成熟世故、聰明機智、具備生意頭腦的可造之材；為甚麼要強調是「可造之材」，當然因為這曾是E真心相信的模樣。然而，以為可造，卻造不出甚麼樣，才知它不過是一條被淋濕了的柴。

回想E與男友相識之初，他自稱老闆，業務範圍包括經營派對房間、酒吧和桌球室。戀愛腦的E，當時覺得男友很能幹、很務實，也能夠理解男友口中「營造浪漫很無謂」、「送花送禮是中了資本主義圈套」的商家思維，甚至誇讚他說出「有錢都留返嚟錢搵錢」的時候很有霸總風範。所以，即使他對E算不上很好，她仍然甘之如飴，甚至自欺欺人，為他編出一堆藉口來催眠自己，好讓自己相信「跟定這種做大事的男人，將來必然幸福美滿」。

日子久了，E漸漸發現男友三更窮、五更富，她偶然問起一些業務上的東西，男友往往推搪說「做生意係咁，講你都唔明」。而他主動提及的，多半都是周轉問題，或者要加碼注資，奈何他手上現金流不足，問E可不可以先代為轉帳，待另一邊業務分紅時就可以還她。

後來她才知道，原來男友這些所謂小生意，都是與一群朋友合資的，大概就是有位仁兄空有創業念頭，卻又沒多少本金，惟有到處招人入股而已。而男友自稱忙於工作、股東開會無暇接電話的時間，其實很大機會正在與其他女人密會。

結果如何，大概也猜到了吧！金錢往往來來，借的多，還的少，分手時結算一下，男友欠她已逾二十萬元，任她軟硬兼施始終收不回。

被劈腿、被分手已經夠痛，但人財兩失，絕對不止雙重打擊。

已變成前男友的這個人，其實一開始便讓旁人感覺不太靠譜，家人和朋友雖然都曾委婉地提醒過E，但她仍然堅持相信自己的直覺，甚至認定聰明人的構造就是與別不同，因此特別容易惹人誤解。

有時候不得不信，我們生命裏所遇上的人事物，其實也是我們這輩子的功課；學懂了，為之修煉成功，才能配得上命定的幸福。過程之中，選錯人是常事，我們也要為自己眼光不好而付上代價，承擔錯愛的後果。有人受皮肉之苦，有人心靈重創，有人像E這樣，名副其實的交學費，用金錢看清對方的人格，上了人生寶貴一課。

從自我安慰的角度去看，也未嘗不是一件好事。

發現對方出軌的當下，E先是覺得有能力的男人自然不乏女人獻身，只怪自己不夠好，才留不住對方的心，她甚至想過一千個方法去挽留對方。沒經歷事後追債的過程，E大概這輩子都不會認清，自己曾經深愛過的不過是個一無事處的無賴渣男。錢枉花在他身上固然不值得，但現在就能看穿他的真面目，總比被耽誤多幾年、甚至婚後才撕破臉皮好上一點點吧！

爛事沒發生，E可能還繼續留戀著這個舊情人，搞不好以為全世界男人都比不上他。

繳了學費，上了一課，理應學會懂情侶之間不宜摻雜太多錢銀轇輵；悻悻然為過去的癡愚付了帳，下一次選對象，該不會再比這次更糟吧！