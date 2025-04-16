婚姻是刻板生活的救贖？想得太完美，往往會把故事推向壞結局

獨身多年的R，是一所公關公司的老闆，人前開朗健談，人後嘛？她說自己下班後只想立即躲回家，社交應酬可免則免，談戀愛更不是她的專長。

事實上，R曾經結過婚，還誕下了一個女兒，當了數年全職媽媽，最後發現自己無法適應這種傳統家庭生活，在心理近乎窒息的情況下，她決定拋開一切。

簽字離婚的同時，也將女兒的撫養權雙手奉上，一個人重新出發。

「跟前夫交往時，我真的很想結婚，還把家庭生活想像得很美好。以前每朝起床趕上班，跟老闆和同事明槍暗箭，下班後回家吃過晚飯，休息一會，便要趕快洗漱準時睡覺。偶爾約朋友聚聚，晚了回家，翌日上班累得像行屍走肉，這都是香港人的寫照吧！我當時的男友（即現時的前夫）家境不俗，讓我以為婚後可以逐漸擺脫這種生活，做個相夫教子的家庭煮婦。上天亦很厚待我，婚後不足一年便懷上女兒，後來索性辭掉工作安心待產。」

滿以為是幸福的開始，後來才發現一切不似預期，「從生下女兒那刻開始，我便沒有一天好睡，每朝早起顧小孩、做家務、買餸煮飯，聽見女兒不停哭喊，連帶我也開始抓狂，後來才知道，原來我已患上了產後抑鬱症。」

以為婚姻可以讓你擺脫現狀？然後呢……誰應允過新生活必然更好？

「當時丈夫也像是怕了面對我，常說獨個賺錢養家壓力很大，下班要跟朋友喝酒紓壓，而我就像瘋子一樣，終日胡思亂想，怕他出軌、怕他拋棄我們。就這樣誠惶誠恐捱了三數年，我決定離婚，大概只有靠自己重新開始，才不用怕被擊倒。」

對於女兒，R深知自己對她有所虧欠，但權衡了多方利益，還是覺得讓前夫一家顧小孩會比較好，起碼物質、教育等各方面都有較多資源。更重要的是，R自覺不是一個當好媽媽的材料；她最想要的，始終是自由。

「其實母愛並非必然，但這樣直說出來必定會被鬧瘋。產後抑鬱治癒了，我明白到自己是因為當初未曾經歷過，才會把相夫教子的生活幻想得過於美好。到親身體會過，發現一切不似預期，甚至不見盡頭，我當時真的不知如何是好。最終不得不接受，我面前只剩下這條離婚出路。」

岔子在哪？是愛得不夠、溝通不足？那個誰都沒法說準的答案，背後癥結可能是R終於認識內在的自己。

成長路上，我們經常都被灌輸相似的生涯規劃，趕及30歲前買樓、成家、生育，就是人生大贏家。真的如此嗎？要是你抱有懷疑，也會被長輩、友儕說你離經叛道，彷彿追隨前人，跟著大隊走便萬無一失。

我們都忘了，每個人也是獨立個體，各有性格特質，怎麼可能模仿著同一種人生。假設R跟丈夫能夠好好溝通，就可以挽救婚姻，但事實上，故事的結局或許早就擬定好了，只等兩個人按其性格、處境而作出抉擇。

經歷過婚姻失敗，有人會毫不畏懼希望再次挑戰，也有人像R一樣，與事業作伴就心滿意足；而前提是，我們必須先了解自己想怎樣過活。

無論如何，好好面對現實，接受婚姻不會是個完美的存在，我們的人生也許會順遂一些。