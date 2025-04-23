有一種愛叫共患難：從病困中看清伴侶的真面目！愛你的人，寧願代你吃苦

本來正在籌備婚禮的J小姐，突然對外宣布取消婚事。悔婚的原因，是她發現自己沒了這個男人也可以，甚至乎過得更好。

「一直以來我們財政獨立，辦婚禮的錢也是一人一半儲起來；無論婚前或婚後，我也沒想過要依靠他。而我自問性格不是那種小鳥依人的類型，相反男友從小被照顧得很好，個性變得有點離地。當然，這些並不是主因……」J說。

「前陣子可能工作和籌備婚禮太忙、壓力太大，我得了重感冒，病菌更入侵了神經線，引致半邊面癱，連喝水也會不受控地從嘴邊溢出。記得?在床上最無助的時候，我想喚他來我家接我去看醫生，然而他卻說他怕被傳染，不來了。後來感冒痊癒了，但面癱還未能完全康復過來，當他第一次看見我的病容時，立即說要推遲婚禮，我起初以為他是體貼我未回復狀態，於是隨口問他假如一直好不了怎辦？結果，他沒作聲，但從他驚恐的表情，我讀懂了他肯定不會娶一個歪面女人。」

心淡了吧！一次感冒，意外看清楚這位未婚夫原來無法共患難，好歹算是天意安排；即使這次勉強通關，日後亦只會擔驚受怕，怕不知何時又被背棄。婚事告吹，其實一點也不可惜。

「同一時間，朋友家中養了多年的狗狗患了心臟病，她的丈夫說即使傾家蕩產也會讓狗狗得到最好的治療，叫妻子不必憂心。為了全天候照顧，他們不單僱了女傭，還特意搬到附近有24小時獸醫診所的地區。我在想，我從來不求男友金錢上、精神上的照顧，但我生病了，極需要實質照料時，他竟然一口拒絕。這樣的男人，還留著幹麼？」

無論順境或逆境、富裕或貧窮、健康或疾病，快樂或憂愁，也將永遠愛著你、守護你…… 誓詞中這幾句，顯然不是所有人都能做到。心中有愛，會將寵物當成家人；不懂愛的人，就連摯親亦不聞不問。

某程度上，J是幸運的，不是所有人都有幸在婚前看清伴侶的本質，畢竟我們無法預計考驗何時降臨。婚後才發現所託非人，結局不是忍，就是分。人生在世，自然會有脆弱時候，這次是生病，下次可能是意外，而這樣一位不願同甘共苦的法定配偶，恐怕會在你失去行為能力時，第一時間決定替你拔喉。

要避免嫁錯人，還是可以從日常相處去感受對方的溫度；體貼的人，早在你沒察覺自己的狀況時，已經偷偷留意你的需要。手有點冰凍，會先給你點杯熱茶，再替你披上外套；失業時，他扛起你生活所需；不小心扭傷足踝，他的心比你的腿更痛。同喜同憂，不忍看見你傷心，無論物理上或心靈上也願意分擔你的重量和壓力，隨時讓你感受到被捧在手心裏愛的滋味。這樣的人，你以為很難遇到嗎？其實付出是雙向的，當你真誠愛人，對方亦會有所領會，頻率不至相差太遠。

真的辦不到嗎？何妨像J一樣把人放生，說不定也是拯救了你自己。