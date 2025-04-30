面對丈夫不忠，離婚卻成了丢人現眼的行為！愛必定是恒久忍耐嗎？

E小姐結婚8年，是一位在職母親，有一對分別就讀初小及幼稚園的孩子，一直由外傭幫忙照顧。她與丈夫合起來的家庭入息，絕對稱得上無憂無慮的中層階層。

問題來了，有車有樓，又有高薪厚職的男人，自然會成為其他女人眼中的獵物，E小姐的丈夫沒例外。去年E已發現丈夫跟女下屬過從甚密，在她的警誡下，丈夫表明會解僱女下屬。

「他對我說，他跟那女人沒關係的，但既然我不喜歡，他可以把人栽掉，只要我高興就行…… 我當時信了，但原來他把那女人介紹到合作夥伴的公司，明面上藉著公事聯絡，暗地裡卻繼續交往。收到朋友的通報之後，我決定跟丈夫對質，他起初不肯承認，就算我說我全都知道了，他還是繼續狡辯是我誤會了。當時我一心只想他道歉和離開那個女人，然而他就這樣『打死不認』，似是怕認了之後，我會拿著甚麼把柄要脅他；但其實我需要的只是一句道歉和改過，偏偏他就是不認。」她說。

E覺得，跟這個男人生活，最終也只會委屈一輩子，痛定思痛，她決定提出離婚，並盡力爭取兩個孩子的撫養權，「當我要求離婚，他表現得很愕然，大概他以為只要一直不承認，便代表婚姻並沒出現問題。可笑的是，他說我這樣做才是一手破壞關係，令孩子失去完整家庭，以後無法再健康成長。公婆知道後也跑來勸解，說甚麼大人有問題也應以考慮孩子的利益為先，不能這麼『任性』。我惱怒得原地爆炸，不忍耐丈夫出軌就是任性嗎？」

想不到，連E的母親也站在女婿那一邊，理由是可以忍的話就別離婚，不要丢人現眼。這句出自母親口中的「丢人現眼」，把E傷得最為徹底；如果結婚是為了尋求幸福，當婚姻不如理想，為甚麼選擇離婚會變成丢人現眼？E不是沒想過原諒丈夫，而事實上，男方連出軌都不肯承認，只把她當成無故鬧事的麻煩人，還談何原諒？幸好E有自己的事業，可不必像怨婦一樣，因為不能獨力撫養孩子而被逼一輩子吞聲忍氣。

E的故事，也許只是個別例子，但現實中確有不少很想擺脫婚姻的女性，因為得不到支持和支援，更反被指責親手拆散家庭，結果只好繼續留在缺愛的關係中鬱鬱寡歡。

俗語有云「床頭打交床尾和」、「寧教人打仔，莫教人分妻」，社會也傾向「愛是恒久忍耐」，當女人腦裡生出離婚念頭，許多時候也會被身邊人勸導不要一時衝動，哪管當事人其實早已權衡利弊、深思熟慮，幾經掙扎才能鼓起勇氣提出離婚。

可以修補的話，誰會想走到絕路。或許大家心裡對於「鼓勵別人離婚」有一種忌諱，然而我們仍然可以從另一個角度去消化事情，任何人都值得擁有快樂，不是生了孩子就等於要包容出軌，或是被逼對不義之事作出妥協。

社會進步了，孩子最終會明白在心態健康正面的單親家庭長大，遠比在表面完好，但內裡殘缺腐壞的家庭裡成長更好。所以嘛，別試圖拿孩子來脅持另一半去包容你的惡行，你要的是承擔自己的過錯，然後在女人死心之前，看看是否還能挽回婚姻。