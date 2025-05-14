《虎毒不》的課題：作為母親，你累了嗎？好的夫妻，不等於好的父母

執筆之日正值母親節，朋友竟問我看了電影《虎毒不》沒有……

《虎毒不》故事圍繞新手媽媽所面對的種種問題，除了與公婆同住產生磨擦、丈夫不省事、育兒壓力之外，還有原生家庭、個人工作、性別平等和外界閒言等等。大抵就是你所遇過的、沒遇過的、聽過的、沒聽過的、想過的，甚至沒想過的，全都堆疊在女主角身上。好叫我們反思一下，基層女性在平衡「我」和「母親」這兩個身份上，是如何痛苦掙扎。

遇到不幸時，大眾會把「產婦受情緒困擾」歸咎於產後抑鬱症，但當中有多少人是被現實逼瘋了，繼而才患上產後抑鬱？

聽聞男女觀眾對於電影的反應兩極，有人喜歡劇情寫實貼地，有人卻嫌故事恐怖骨感，嚇得年輕人不敢生育。男人覺得電影有矮化和抹黑男性之嫌，對於辛勤工作扛起家庭的丈夫並不公允；女人卻認為他們之所以反感，是基於劇情說中了普遍男人的毛病。我想，「造成對立」絕非電影想帶出的訊息，「理解和支持」才是我們應該學習的課題。

事實上，夫妻和父母這四個崗位，是要共同合作才能充分發揮作用，好的夫妻不等於好的父母，反之亦然。尤其當我們第一次成為別人的法定配備，第一次成為孩子的父母，每一步都需要學習和適應。過程當中，有人應付自如，有人勉強過關，有人力有不逮，絕對正常不過吧！除了自身能力外，也是在考驗兩人之間的默契和溝通。痛恨對方是豬隊友嗎？不要忘記，人是你選的，再差也只能怪自己當初不長眼…… 還是想辦法再互相協調吧！

想說的是，這個世界也許不太友善，偶然甚至會發現，比起對付真正的爛人，女人其實更喜歡為難女人，她們並不會因為同性別而產生共情，相反她們更愛比較和批評。孩子體弱，必然怪你孕期疏忽；孩子生病，會質疑你是否疏於照顧；孩子學習能力稍遜，定是遺傳了你的低智商…… 這些不負責任的鬼話，即使不是直說，她們也有辦法婉轉地讓你聽懂。你認真聽進去了嗎？一點一滴累積下來，便成了你一輩子無法釋懷的夢魘。

母親這個崗位要背負的確實很多，親自帶孩子嗎？又怕事業生涯就此終結。事實上，許多公司對在職母親也很不友善，怕她們經常突發請假，更怕她們再度懷孕需要放產假。在「職場發光發亮」和「為孩子退守家庭」之間，有時還未來得及選擇便已被現實環境判定了。

不想被逼瘋嗎？大概要從很早很早開始便著手準備，留最多的現金儲備作為自己的底氣，然後選一個合格伴侶（以至夫家），同時間也為自己的夢想去衝，不要過後才埋怨孩子令自己犧牲了許多。別忘記，孩子從來都是被動的，你要把這生命帶來，難道他們有權拒絕？

人生確在有太多的「事與願違」，我們只能不停調整期望值，以適應途路一切起伏跌宕。執著追求眼中的完美，讓你累垮了嗎？嘗試把自己放輕，像隨水漂流的浮萍，反倒可能走得更遠。你是孩子的母親，也是你母親的孩子，你的感受也很重要，留多一點愛給自己，好嗎？