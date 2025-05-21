分手後才記起對方的好？把一切看成理所當然，差點就錯過對的人

H先生跟女友交往快6年了，他正在該結還是該分的路口猶豫著。

「這些年來，她做著收入不高、前景一般的服務行業，我不想她吃苦，所以盡量給她過上好的生活，房租、衣飾、美妝、吃喝等等都由我刷卡，但近一年我的工作不太順利，收入大不如前，要維持慣常的生活水平我是滿吃力的……」H說。

至於女友，她是一如過往那副「天跌下來當被蓋」的樣子，「我問她有沒有打算換一份收入高些、前途好些的工作，她說不想改變；如果房租太貴，她寧可搬到偏遠的唐樓或村屋。我在想，是不是只有我不斷為我們的將來而努力？男人沒上進心會被人看扁，為甚麼女人就沒所謂？說實在，我仍然很愛她，但我不知該不該跟她走一輩子。」

我好奇，物慾很強、很懂享受的人，按理不會為了省屋租而搬到偏遠地區，這類人大概會覺得換個男友更快捷容易，「不是不是，她沒要求過甚麼物質，反而是我想她穿得美美，就算她收入不高，我仍想她看起來很時尚，不要露出窮酸的樣子。」

我想我弄明白了，我不質疑H對女友的愛，想她吃好、穿好、活好是真的，他努力改變女友的「門面」，但心底裏還是有點嫌棄她的工作和收入，碰巧H事業上有點阻滯，於是希望女友自己也能長進一點，但偏偏她是個隨遇而安的人，兩個人顯然就是價值觀不對。

我在H身上看到了「計算」二字，也許是時勢所迫，也許是感情轉淡，也許是對伴侶的要求提升了，但從起初講究體面，到後來會嫌棄、計較、不甘的，所有內心戲都只是他一個人在演。

要是H嫌棄女友不進取，與他所構想的願景稍有偏差，想換個女友也無可厚非。只是，任何事物總是「一體兩面」，H欣賞的那些事業型女人，會不會在你工作不順遂時倒過來拋棄你？會不會變成女尊男卑？那就不得而知了。

我告訴H，假如他們真的分手了，女友應該大有市場，因為她生活簡單、喜歡安定，物質於她來說可有可無，她只是貼貼服服地按男友的喜好去打扮自己；即使男方事業不順遂，她亦不會給對方過多壓力，而是選擇節省開支，陪他渡過難關。這樣一個女友，怎會沒人愛？我想，當初H也是喜歡她的簡單純粹，只是後來的H邁開了步伐，女友卻仍舊想過她的小日子。

H猶豫了，開始回想起女友的好……

感情路上，因為價值觀改變，步伐不再一致而分手，絕對可以理解。然而，日子久了，許多人會開始想起前度；明明對方很好，自己卻因為眼前一些狀況、一些轉折，而忘記了當初為何愛上這個人。要是真的淡忘了也還好，最可怕的是印象逐漸清晰，滿腦子都是她的溫柔。

生活裏充斥著很多試煉，要放棄一段關係真的很容易，但錯過了一個重要的人，代價可能是後悔一輩子。