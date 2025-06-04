結婚對象不是最愛？我們永遠有種錯覺，總認為得不到的才是最愛

N小姐被求婚了！在好友們的見證下也笑著答允，但笑靨背後卻藏著不能說的心事。

「小時候常常聽人說『結婚的那位，往往不是最愛那一位』，這是個詛咒嗎？沒想到我也擺脫不了這個魔咒！」N對我說。

N有位從大學時期開始交往的前男友，她形容自己人生最快樂就是跟他談戀愛那6年，可惜出社會工作後大家的步伐不再一樣。對方分享工作和投資的東西，N聽不懂；她說起想旅行、想學潛水、學滑雪，他總是興緻缺缺。對方提分手時說想自己一個人生活，這回N終於聽懂了：他已不再愛她，所以寧願回復單身。

N嘗試過挽留，每隔一段時間便以朋友之名去關心對方，但過了約莫一年多，前度說自己交了新女友，同時也祝福N找到命定的幸福……

我的幸福是你啊！

過了沒多久，N認識了現任男友，當時還是朋友身份的他，耐心地聽N哭訴對前度的思念。後來，他表白了，說自己可以代替那人給N一輩子幸福。感動嗎？有一點；喜歡嗎？也有一點；更重要的是，N很想放下包袱重新開始，於是就決定給大家一個機會。

「他是個容易相處的人，跟他交往都很輕鬆愉快，甚至讓我以為自己真的放下了前男友。直至求婚一刻，我才回想起：『啊！這個在我腦裡預演了無限次的小劇場，男主角一直都是前度』。戴上戒指時，我潛意識其實是在答應前度…..」N說。

原來仍然未忘記，原來還未放得下，原來最愛的還是前度。

N問我該怎麼辦，要認命嫁給不是自己最愛的人嗎？

做決定之前，不妨先釐清一點，你口中的最愛，到底是雙向抑或單方面的？你最愛的人不愛你了，他想要娶的對象也不是你了，你還硬要為他保留最愛之位，他根本不會領情。你不想跟並非最愛的人結婚，他想當然也不會跟你結婚吧！

我們永遠有種錯覺，總認為得不到的才是最愛，但得不到的人，只是個遙不可及的夢。夢裡那個他或許真的完美，可惜唯一缺點就是不愛你。

尚有一絲想挽回他的念頭，你也不應開始新戀情，直至一日你發覺自己等不下去，便明白到所謂「最愛」其實是有條件的，情感沒得到回應的話，終究還是會燃燒殆盡，最愛將不會是最愛。

許多男女在說出結婚誓詞那刻，都以為站在身旁的正是畢生最愛。走到離婚一刻才知道，那時候所說的「最愛」，原來言之尚早。曾經深深愛過的某些人，到後來不是淡如止水，就是不屑一提，那我們現在又何苦為「最愛」二字庸人自擾？

至於現任男友，表白時他大抵也知道，那刻的自己或許未足以取代前度的地位，而他能夠做的，只有跟你創造更多美好的共同回憶。他有兌現承諾嗎？這個人值得下嫁嗎？答案只有N本人最清楚。

最愛是誰？待到彌留時再回想也未遲。