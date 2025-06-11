風流大半生，晚年卻孤身一人！運氣花光後，留下了甚麼？

作為照顧者，W的辛酸算不上最催淚、最感人或最「狗血」，但卻真真切切地道出了人性的殘酷。

「在我和妹妹還小的時候，父母已經離婚了，原因是爸爸不止有情婦，還經常花天酒地。年輕時爸爸的確攢到錢也捨得花，所以即使其後再婚，但背後仍然有好幾位固定女伴。後來連二婚也破裂了，就索性繼續快活人間，即使女伴眾多，但已再沒打算娶妻。」W說。

或許運氣都花光了，W爸爸晚年過得不太好，錢沒剩下多少之餘，還突然中風。生死關頭，W替老爸作主簽了急救同意書，雖然勉強保得住他的性命，但換來卻是半身癱瘓、不能自理的窘況。

「我不知那時的決定是對是錯，現在他每日只是生存而不是生活，甚至經常埋怨我為何當初不由他死去。作為長女，我似是有責任要去承受這些怨言，也有責任承擔照顧他的重任，但我老爸兩段婚姻裏合共生了4個女兒，願意看顧他的卻竟只得我一人……」

「我問親妹可以幫忙照顧爸爸嗎？她說要當成聘請看助一樣按時收費；我去問同父異母的妹妹，大妹早就跟爸爸反睦聯絡不上，二妹則在電話裏向我大罵了爸爸一遍，罵他當初不顧情義拋棄她們一家，為何現在又來販賣親情求她出錢出力？我多想跟二妹說，我們一家何嘗不是早早被他遺棄，但連我都擱著不管的話，他就完全沒人理會了，我能怎樣？」

「我忍不住跟我爸說，你有過多少段婚姻、多少個女兒、多少個情人又怎樣？你老了、病了、窮了，全部人立即跑光光，根本沒人想來看你一眼！」

不是完全沒有，當W分身不暇，忙著帶自己家裏兩個孩子時，偶爾也會有個被辜負過的笨女人肯前來接手，這個不計前嫌的義人正是他的首任妻子、W的母親。當然，她只是不忍看到女兒身心俱疲，才囑咐W多回家休息、陪伴小孩；而對於前夫，她早就沒有半點餘情，看到他這副半死不活的樣子，甚至覺得「活該」。

到處留情的人，其實留下了甚麼？除恨意之外，似乎甚麼也不剩。

W說的沒錯，睡過多少女人又如何，他風流半生，到頭來仍舊不知愛為何物，沒學懂珍惜，也沒學懂負責任。來到暮年，沒半個人垂顧，女兒逼不得已肩負起所有重擔，生活費都由她一個人硬撐。你問W是否甘願？她大概不好意思跟你說，她也有自己想過的人生，她也在靜待解脫的一天。

想一想，這個社會上，W父的故事也許只是冰山一角。許多老頭的生命線，最後都支配在法定配偶或子女手上，但你的人生對他們來說，竟然變成了「眼不見為乾淨」。你不再存在，大家一樣活好，甚至活得更好；往後想起你，好片段都很依稀，最深刻卻是你對各人帶來的傷害和精神折磨。

對比那些好丈夫、好父親，一生用愛滋養家庭，生前身後受人尊重；壞男人的下場，似是告訴我們何謂因果。

一念天堂，一念地獄，你想別人將來如何記住你？