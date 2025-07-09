用背脊唱的情歌？安靜下來，就是真正的了斷

唱作男歌手近日透過傳媒放話，指自己很長情，還未放得下同為唱作人的前度；而新歌與及早前所推出的曲目，歌詞內容都在剖白失戀心情，也就是用他擅長的方式表達情感，希望能再次打動前度。

然而，有網民挖出了兩人分手前的訪問，女方曾抱怨男友不浪漫、不細心，甚至向她明言：「我不想把你養成公主，我需要訓練你成為勇士」。當時男友也直認不諱：「香港太多公主了，不需要更多，所以我要把她鍛煉成戰士，訓練她獨立一點，不需要太浪漫，她已差不多畢業了！」

事實上，兩年前訪問見街時，我已經讀了一遍，當時我也隱約看出他們的關係似乎有些暗湧。不出所料，沒多久女方真的「畢業了」，那時男友才知道事大，然而說後悔經已太遲。

至於後續發展，大家都能從雙方的歌中找到端倪，也多得他們將哀愁化為靈感，樂迷才能聽到雙方那些充滿故事性的作品。但說到「戰士論」，大眾都傾向替女生不值，男歌手那時大概沒想像過，把女友訓練得獨立一點的後果，就是她再也不需要你了……

所以嘛，分手絕對是男歌手活該承受的結局。出乎意料的是，時隔差不多兩年，他還在等她。

人與人之間的相處很微妙，「一個願打一個願捱」屢見不鮮；然而，要是其中一方開始卻步，便會令本已失衡的關係瞬間崩塌。原先佔盡上風的那位，這時候才發現原來自己用錯方式去愛，也發現原來自己用情要比想像中更深；只可惜覺悟來得太晚，就算他願意改過，亦未必可以感動一個心死了的人。

他十惡不赦嗎？當然不，那時候的他只是還未學懂愛她的竅門，才錯將自己偏好的情侶相處模式套用於對方身上。可能連他本人都不能確定，分開了的這些日子，他其實有沒有學懂怎樣愛她，以至怎樣愛人。我們也都一樣，從一次又一次失戀之中學習，有時幸運地能挽回感情重新經歷一次，有時則只可以患得患失地帶著舊記憶活下去。

大概誰也猜不到，他居然比我們想像中長情。兩年了，旁人開始怪責他不斷提及前度的名字，唱著那些悲傷情歌，是一種情緒勒索，會給對方構成重大壓力。然而，仍處於失戀狀態的人自然明白，我不說出口，你會誤會我放棄了嗎？我怕你不知我在等你，怕你不知我愛你；更怕一旦安靜下來，就是真正的了斷。

然而，那邊廂對方可能只希望你早日釋懷，放過自己，也放過她。再愛又如何？不等於就能開花結果，可能只是再錯一次，好去證實大家真的有緣無份。

我們凡人不會寫歌，不能唱出心中的懊悔，但一生當中，總會同樣遇上過愛而不得的人，明明很愛很愛，卻因為自己拿捏不好，才眼睜睜地看著對方從懷裏一步步離去，想拼命把人留住，最終卻變成了騷擾。假如，分手時抽離一些，先讓關係「過冷河」，然後再像重新相識那樣接觸，我們的將來，又會否不一樣？

人生最痛的一課是「錯過」，只怪那時我們都太年輕了。