同床異夢的「乾婚」！合營一個家而衍生的掛名夫妻，是社會的錯？

近來學會了一個新詞彙——乾婚，用來形容一些有名無實的婚姻狀態。

聽說這個詞彙最先是出自北京、上海等中國內地一線城市，並有向四方八面蔓延之勢。簡單來說，我們一直憧憬的婚姻是以愛為基石，構成密不可分的夫妻關係；而「乾婚」正好相反，它以法律為本，名義上是夫妻，實質卻是各自修行，輕則同床異夢，像工作夥伴一樣經營著所謂的家，重則分房甚至分居，保留夫妻名份但過著如同單身的日子。

夫妻之間何以變成有名無實？有人歸咎於社會經濟壓力，長時間高壓工作，下班後累得散架；連休息都不夠，哪有夫妻間談情說愛的餘閑？久而久之，情感上的疏離令親密度下降，導致關係從內至外枯糜。

為何不索性離婚？部份原因也是源於經濟壓力。樓市波動，一旦離婚，把夫妻合力購買的房子沽出，不知會否虧損，賣樓對分得來的資金，亦未必足夠買回愜意的新居。就算租屋，獨居的生活成本比起二人同住時大大增加。想到這裡，已令不少人打消離婚的念頭，他們寧願強忍下去，在同一屋簷下各不相干，也總好過獨自回到未知的起點。

也有些稍具經濟能力的夫妻，為了名義上的家庭完整，或是純粹滿足父母要求，選擇了保留雙方法定配偶身份，但同時卻過著形同單身的分居生活。我認識一些長輩，夫妻其中一方甚至已移居至其他國家，在他們眼中，看破不說破，既然已沒打算認識新伴侶，多一事不如少一事！

沒有人希望自己的婚姻變成這樣子吧……

偏偏，乾婚在內地年輕族群中居然得到廣泛認同，甚至形成了新趨勢。他們意識上開始接受婚姻裡頭不必有愛，它是個工具，用來解決社會壓力、父母壓力、友儕壓力、財政壓力。結果，「乾婚」不再只是形容空心化的婚姻，而是體現一種合夥形式的契約關係，除了分擔日常家務外，有些「夫妻」更一早擬定好財產協議，婚內使費和資產如何攤分，就算他日真的離婚，也可以避免不必要的爭拗。

乾婚帶來了甚麼影響？無愛的夫妻關係，雙方內心仍然有所缺失，同時也帶來了猜疑和不安。對方會遇上真正喜歡的人嗎？到時候我會被拋下嗎？萬一單方面出現財務問題，另一方還可以獨善其身嗎？假如我對他投入真感情，是否太天真？

欠缺親密感的關係，出生率低是意料之內。即使有些掛名夫妻被迫令傳宗接代，但父母關係疏離對這些小孩的成長也會有負面影響；從父母身上，他們永遠看不見愛情應有的甜蜜模樣，將來並到喜歡的人亦未必懂得如何相處。

一段健全的婚姻關係裡，我們往往互相分享、傾訴、承諾，成為對方的心靈支柱，建立了難以取締的情感依靠；伴侶的存在，給我們提供了滿滿的情緒價值。當你選擇乾婚，便等於放棄了愛情的美好，向現實生活低頭妥協。然而，乾婚有給過你更好的人生嗎？

家家有本難唸的經，有人毫無退路被迫走到乾婚這田地，只能歎句無可奈何；但年輕族群興起乾婚嘛？大概又是另一種形式的躺平，放棄再為愛情奮勇角力……

我們無法去定義別人的人生，但乾婚真的有比單身好嗎？這問題值得我們深思。