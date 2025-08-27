婚後變得沉默寡言？責任心愈重的男人，愈不敢說出內心感受

「我們之間最大的問題，是他愈來愈寡言，經常推說上班很累、要應對的人很多，所以回到家裏只想安靜吃飯，不想多說話。而我就像個女傭，天天給他做飯，把家務做妥，不打擾他就好了。結婚之前，我們任何事都有商有量，無所不談，婚後反而變得無比陌生。」K當時如此道。

早陣子，K小姐跟我說過她有離婚的打算……

這次再見面，她說情況有點複雜。

「當我跟他說，我們之間既然再沒話題，倒不如乾脆離婚。怎知他突然滿臉通紅，一副崩潰的模樣，我看得出他想要挽留，卻又無法用言語表達自己的感受；那刻我在想，其實是我一直沒察覺他情緒有異樣嗎？是我沒關心他嗎？」滿以為丈夫早對她生厭，才會一直冷待她，但看到他脆弱一面，K突然有點心軟。

離不離婚是後話，首要做的，是陪他就診。

聽過不少男人面對著這種難題，從談戀愛跳到家庭模式，婚姻的實感令他們覺得責任很重大。以往生活不順遂，無論事關工作也好、感情也好，說句「放棄」絕對輕而易舉。成婚之後，自覺不能再耍性子，在妻子面對抱怨工作辛苦嗎？想起很多女人會說「某某的老公好廢」，便立即閉嘴了。想辭職換個工作環境嗎？萬一裸辭後找不到新工作，怎辦？就算成功轉職，若未能適應新工作環境，又能怎辦？

他們也許曾經嘗試說出自己的感受，結果反而要花上更多時間去安撫妻子的擔心和不安；一個人扛好過兩個人愁，想著想著，還是把苦水吞進肚裏。另一種情況，假如說出口的那些話，會令對方後悔嫁了個不中用的丈夫，心生嫌隙，豈不是更糟！

責任心愈重的男士，愈是無法釋放內心的壓力。他的沉默，並非因為不再愛另一半；相反地，他們只知道自己作為家庭後盾，絕對不能退縮，不能閃避，不能說出半句讓妻子不安的話。久而久之，他們習慣了沉默。

站在女方的立場，她可能從沒介意過分擔丈夫的憂慮，她也可能從不察覺自己有否說過一些負面的話；她不知道哪裏出錯，只知道婚後一切都走調了。原來丈夫這身份給予你過多壓力嗎？我要怎樣配合？要等你事業順遂，飛黃騰達，才能喚回那個無所不談的你嗎？

要是感情變淡、相對無言，那麼離婚也算是一種解脫。但因為自身壓力，又怕令對方擔心而選擇沉默，以至弄成更大的隔閡，令關係無法挽回；落得這個下場，你甘心嗎？

做男人的確不容易，不想被人看扁，不想別人擔心自己，怕說話表達得不好，就算說了又怎麼，對方都幫不上忙…… 他們的腦袋有很多小劇場，卻忘記了坦承溝通的重要性。

而我們的存在，是要提醒他們「所有事情並非一個人面對」；婚姻的意義，也絕非要男方肩負所有重擔。婚後的我們，是要合二人之力去創造美好的將來，一個人扛，便失了「共同」所帶來的趣味。趁問題未釀成病態之前，不如先拆掉你們之間的心牆，把話說開，再以愛為前提，去理解、接納對方的想法。