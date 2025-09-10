寧做港女，也不要「知慳識儉」？那些你替男人省著的錢，外面的女人會代你揮霍

剛新婚不久的N小姐捎來了語音短訊，按下收聽鍵時，我以為自己按錯了兩倍速。聽她連珠炮發罵了好一會，我終於抓住了重點，可憐的她被同事誤以為懷孕了，還說她珠圓玉潤、好生養……

「我真的氣炸了，甚麼珠圓玉潤，甚麼好生養，我BMI才23而已！這個年代說別人珠圓玉潤、好生養，根本就是毒舌，沒事找事，惹我生氣！」N說。

N沒說明那位同事是男或女，也沒說明年紀，如果對方屬於老一輩，或許真的會認為「珠圓玉潤」和「好生養」是一種讚美；正如在他們那個年紀，會把長胖說成「發福」，亦常常強調女人老了不能太瘦，要胖胖的才好看。只能說，微胖是胖，癡肥也是胖，好看與否純屬主觀角度。

假如那位同事是年輕直男，也許尚算有商榷餘地，但若然是年輕的、女的，又或者本身就喜歡口舌招尤的男性，那肯定是「明讚暗踩」了。

這個年頭，大家都接受過基礎教育，互相尊重這回事，要懂便懂。就算真的想討個話題，一句「你最近長胖了」或「是時候減肥」，好歹也算實說實話；相反，那種刻意要你聽得出端倪的讚美，搞不好讓你以為自己欠他一句多謝。

「就同事而已，記在小器簿好了，不要放在心上。還好對方不是說你既『珠圓玉潤』，又『知慳識儉』，否則我怕你的血壓突破二百！」我安慰著N。

知慳識儉，自古以來都是美德，但落在今時今日某些女性族群的口中，就變成了「窮酸」的代名詞。她們眼中，女人要活成女人應有的模樣，頭髮要打理、皮膚要保養、出門要化妝、體態要管理、穿搭要時尚、生活要有品味，應花則花是硬道理。

聽過一位朋友的自白：「我寧願人家罵我『港女』，也不想被人讚知慳識儉。想一想，當你有經濟能力時，那句『知慳識儉』的含意，就變成守財和吝嗇。」

認不認同她的見解也好，應花則花準沒錯。否則，待在銀行戶口的存款，永遠只是個數字而已。把錢變成喜歡的東西，吃的好、穿的好、用的好，感受箇中快樂，化作共同的美好回憶，才是善用它的價值。

當然，這樣子的女性有一部份是靠自己掙錢，而有些人的生活使費則是從另一半手中獲得。就是說，大家的經濟能力有限時，固然需要知慳識儉，但當財政稍有餘裕，懂得提升生活質素也是重要的。而重中之重，是當他賺到錢了，但你仍然習慣省吃省喝，活得簡樸；最終，你或會發現，那些你不敢亂花的錢，外面的女人會代你揮霍。

曾經聽過一些成功人士分享，他們努力賺錢，為的是想看到家人吃好穿好、享受生活的模樣，這同時亦是一個循環，是推動他們繼續拼搏的源動力。而你永遠維持一副無福消受的態度，倒過頭來會令他們很氣餒，甚至質疑自己所付出那麼多的心力，到底是為了誰？

我們的人生不需要窮奢極侈，但過份慳儉，生活水平亦難以進步。說到底，適度享受，像水流一樣有入有出，才是平衡身心靈的最佳方法。