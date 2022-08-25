Dave’s Funniest Joke：年度5大最佳英式笑話投選結果公開！測試你有多了解英式幽默！

每年，英國電視娛樂台 Dave 都會招募喜劇評論小組，尋找愛丁堡藝穗節（Edinburgh Fringe festival）年度最佳笑話。本年度的評選先由小組提交入圍名單，再公開投票，由 2千名英國人決定「最有趣笑話」（Dave’s Funniest Joke）誰屬。本周讓我們公開投選結果！輕鬆一下之餘，測試你有多了解英式幽默？

第1名︰得票52%（來自Masai Graham）

「I tried to steal spaghetti from the shop, but the female guard saw me and I couldn’t get pasta.」

「我試圖從店裏偷取意大利粉，可是女保安員看見了我，我拿不到意大利粉了。」

你有明白它的意思笑出來嗎？字面上，spaghetti 和 pasta 皆是意大利粉。細看的話，spaghetti是pasta的其中一款，麵身細長，其他款式的pasta包括通心粉和螺絲粉。

被女保安員撞破「偷粉」，為何會是笑話一則？因為「get pasta」是「get past her」（沒有被察覺）的意思，所以句字又可以被理解為小偷逃不過女保安員的法眼。你有留意到句子前段有強調是女保安員嗎？如果是男保安的話，小偷就不能「get pasta」了！

第2名︰得票37%（來自Mark Simmons）

「Did you know, if you get pregnant in the Amazon, it’s next day delivery?」

「你知道嗎，如果你在亞馬遜懷孕，下一天就分娩？」

除了諧音外，語帶相關都是英式常見的幽默。Amazon（亞馬遜）既可指一個雨林，亦可指一間公司。delivery既可指速遞，亦可指分娩。因此，句子亦同時調侃亞馬遜公司隔日到貨的服務。

第3名︰得票36%（來自Olaf Falafel）

「My attempts to combine nitrous oxide and Oxo cubes made me a laughing stock.」

「我嘗試將一氧化二氮和 Oxo 湯粒結合讓我成為笑柄。」

這個笑話需要對英國文化有少許了解。在英國Oxo是一家出售濃縮湯粒的公司。因此，Oxo cubes其實是「stock cubes」（湯粒）。為甚麼將湯粒與化學物質結合會成為笑柄？因為nitrous oxide（一氧化二氮）其實是笑氣（laughing gas）的學名，所以laughing gas加上stock cubes，就變成「laughing stock」，亦即是「笑柄」。