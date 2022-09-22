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22/09/2022

《世界幸福報告》新加坡全球排名第27位！為甚麼嚴刑峻法仍能令市民感到快樂？這5項奇怪法律你知道嗎？

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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

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    逢周四更新

　　根據最新的聯合國《世界幸福報告》，新加坡快樂指數全球排名第27位，僅次排名26的台灣，屈居亞洲第2名，大幅抛離排名第81位的香港。為甚麼實施嚴刑峻法的新加坡，仍能令市民感到快樂？除了不可管有香口膠外，新加坡又有甚麼奇怪的法律？本周讓我們一探究竟！

 

 

#1 在公共場所演奏樂器

 

 

　　在新加坡，如果在公共場所演奏樂器，使人不堪其擾，有機會犯了「公共秩序和滋擾罪行」，可被罰款1,000新加坡元。至於甚麼是「不堪其擾」（annoyance），例如把小提琴拉得像貓叫是否屬於煩擾，則沒有明文規定。

 

 

#2 連到他人無線網絡

 

 

　　2007年，一名17歲少年因未經許可使用鄰居的無線網絡，被判緩刑18個月以及80小時社會服務令。根據新加坡不誠實意圖取用電腦，未經許可使用他人網絡等同黑客行為，最高可被監禁3年和罰款10,000新加坡元。

 

 

#3 在家裸露被看見

 

 

　　任何人在私人地方裸露，並被公眾看見，即違反流浪罪（vagrancy），最高可被罰款2,000新加坡元和監禁3個月。警察即使未經授權因此進入私人場所，或在進入場所時使用武力，皆屬合法。

 

#4 破壞公物處以鞭刑

 

 

　　在新加坡，破壞公物（vandalism）的最高刑罰是罰款2,000新加坡元、監禁3年，以及鞭打3至8下。新加坡的鞭刑（caning）是指用木棍敲打大腿背後，有機會永久留下疤痕。

 

　　1994年，18歲的美國公民Michael Fay因刻意塗鴉及破壞當地民眾私家車，被新加坡法庭判處罰款3,500新加坡元、監禁4個月以及鞭刑6下。雖然鞭刑是新加坡的例行判決，但是案件在美國引起爭議。經美國總統克林頓要求寬大處理後，判刑由6下減至4下。

 

#5 管有猥褻物品

 

 

　　在新加坡，每當你想高歌時，請三思而後行。因為在公共場所歌唱猥褻（obscene）歌曲，而惹惱他人，有機會被罰款以及監禁。除了歌曲外，製作、複製、進口以及藏有猥褻物品，例如書籍和圖畫，同屬犯罪。2013年，有人被發現擁有291部不雅電影，最後每部電影處以500新加坡元的罰款，最高罰款20,000新加坡元。

 

 

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