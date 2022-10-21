快閃巴黎！怎能錯過這裏的美食？盤點6大必食法國甜品，你嘗過多少款？

上星期，我快閃巴黎，除了要欣賞巴黎美景，更加不可或缺當然是品嘗法國點品。本周，讓我們盤點一下，巴黎6大最受歡迎必試法國甜品。

巴黎不但是歷史悠久的古城，擁有各個時代的紀念碑和建築，它更是歐洲的美食之都，不論是貴價還是平民，都能找到令食指大動的美食。

上星期，我快閃巴黎，除了要欣賞巴黎美景，更加不可或缺當然是品嘗法國點品。本周，讓我們盤點一下，巴黎6大最受歡迎必試法國甜品。

#1 焦糖燉蛋（Crème brûlée）

「焦糖燉蛋」由蛋黃、忌廉、糖和雲呢拿烹調而成的嫩滑內餡，加上略帶苦澀的焦糖表面，味道豐富。雖然名字中有個「燉」字，但是現時普遍已經不再是「燉蛋」，而是將它以低溫「焗」熟。

#2 梳乎厘（Soufflé）

「梳乎厘」以柔軟輕盈的質地聞名。雖然它深得世界各地人的喜愛，但是廚師在烹飪的過程中幾乎沒有出錯的空間，是難道高的菜式。梳乎厘的下層是凝固的醬，例如奶黃或者忌廉等，上層則是蓬鬆漲起的蛋白。梳乎厘可以是甜食或鹹食。鹹味的梳乎厘會加入芝士、蟹肉、洋葱等材料，作為前菜。

#3 法式泡芙（Éclair）

「Éclair」在法文中的「閃電」的意思，被認為是因表面反射到光的時候閃閃發亮而得名。「法式泡芙」與其他泡芙最大的分別，就是它獨物的細長外型。酥軟的外皮包裹著幼滑的忌廉，上面還有一層畫龍點睛的朱古力。現時世界各地都有不同的版本，例如改內餡改成綠茶或檸檬等新口味。

#4 馬卡龍（Macaron）

「馬卡龍」是夾心類甜品，餅乾以蛋白、杏仁粉、砂糖以及糖霜烹調而成，夾心一般是果醬或者忌廉。外型細小的馬卡龍，不但適合下午茶，更是西方各國婚禮、滿月、母親節等喜慶場合的大熱禮品。

#5 慕絲（Mousse）

「慕絲」在法文中有「泡沫」之意，特點是將空氣打入蛋白和忌廉內，形成泡沫的質感。慕絲的口味多變，其中較為常見的口味包括朱古力、雲呢拿和士多啤梨。

#6 法國薄餅（Crêpe）

「法國薄餅」又名「手捲班戟」，是以牛油和麵粉烹調而成的甜薄餅，通常會在薄餅上加上其他材料，例如香蕉、雜果、忌廉、朱古力醬等等。與梳乎厘相同，法國薄餅同樣是甜鹹皆可。鹹食的話，一般會加上芝士、煙肉、等配菜。

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