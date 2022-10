一幅畫價值30億？認識世界最昂貴的5幅名畫

《你何時結婚?》(When Will You Marry?)是1892年法國印象派畫家保羅高更(Paul Gauguin)的油畫。高更是象徵主義運動的重要人物。油畫原先由瑞士藝術品收藏家施特赫林(Rudolf Staechelin)收藏,並於瑞士巴塞爾藝術博物展出。2015年,油畫被出售予匿名客戶,估計很有可能是卡塔爾博物館管理局,金額估計超過2億美金。

You May Also Like