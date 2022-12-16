世界盃分組唔容易！西班牙不能和這個球隊同組？全球世仇逐個數！

原來世界盃的分組編排也有學問，並非單憑上天的安排。究竟哪些國家不能對戰？今個星期，全球世仇逐個數！

# 1 直布羅陀 v.s. 西班牙

直布羅陀（Gibraltar）是英國海外領地，位於西班牙以南，面積 6.5平方公里，人口三萬，密度僅次於香港。1713 年，雖然西班牙永久割讓直布羅陀予英國，使其成為英國皇家海軍的重要基地，但是西班牙一直聲稱擁有領土主權。2002 年，直布羅陀公投壓倒性否決西班牙與英國共享領土主權，儘管如此，直布羅陀仍然與西班牙聯繫密切。

因為西班牙政府從來不承認直布羅陀是一個國家，而在國際比賽中與他們交手是承認他們的獨立性，所以西班牙球隊不會被安排與直布羅陀同組。而在今屆的世界盃外圍賽中，西班牙被安排在B組，直布羅陀則被安排在G組，對戰荷蘭及土耳其。

#2 科索沃 v.s. 塞爾維亞

於2008年立國的科索沃（Kosovo），是全球第二新的國家，僅次於2011年獨立的南蘇丹。科索沃曾是塞爾維亞的自治省，90% 以上是阿爾巴尼亞族（Albanian），其他少數民族主要包括塞族（Serb）同波斯尼亞族（Bosniak）。當地阿族人一直爭取科索沃獨立，而塞族人則視科索沃為塞爾維亞固有領土。2008年，時任科索沃總理單方面宣佈脫離塞爾維亞獨立。時至今日，聯合國已經有119個國家承認科索沃。

2016 年，科索沃加入歐洲足球協會，參戰2018年世界盃。協會聯緊急小組基於安全理由，認為科索沃國家隊不應該與塞爾維亞（Serbia）以及波斯尼亞（Bosnia and Herzegovina）對賽。科索沃的首場世界盃外圍賽是作客芬蘭，最後1比1賽和。在今次的世界盃中，科索沃作客格魯吉亞，以1比0取得外圍賽首場勝利。塞爾維亞則與烏克蘭和葡萄牙同組，以小組首名出線。

#3 科索沃 v.s 波斯尼亞黑塞哥維那

正如前文提及，科索沃的獨立沒有得到塞爾維亞承認。塞爾維亞是波斯尼亞的最大投資者，國內有不少塞族人居住。基於塞族人的強烈反對，以及兩國的長久的合作關係，波斯尼亞亦未有承認科索沃為獨立國家。

今屆世界盃外圍賽，波斯尼亞與意大利和芬蘭同組，最後小組第4名無緣世界盃。

#4 亞美尼亞 v.s. 阿塞拜疆

亞美尼亞（Armenia）和阿塞拜疆（Azerbaijan）目前的衝突始於1988年。當時居住在卡拉巴赫（Karabakh）的亞美尼亞人要求將卡拉巴赫從阿塞拜疆移交到亞美尼亞。衝突在 1990 年代初升級為全面戰爭。1994年簽署停火協議後，局勢穩定了20年。直至2020 年再次演變成另一場全面戰爭。自 2021 年起，兩國爆發邊境危機，雙方傷亡不斷。

今屆世界盃外圍賽亞美尼亞與德國和北馬其頓同組。阿塞拜疆則與塞爾維亞和葡萄牙同組。

#5 俄羅斯 v.s. 烏克蘭

2014年，俄羅斯派遣武裝分子侵略烏克蘭的克里米亞（Crimea），親俄的武裝分子發動叛亂，引發頓巴斯（Donbas）地區戰爭。2022年，俄羅斯軍隊在未經烏克蘭同意下進入頓巴斯地區。同年，俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭。

俄羅斯在世界盃外圍賽與克羅地亞同組，烏克蘭則與法國同組。