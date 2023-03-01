Travel & Dining
Fly with Luna
travel Food Map Wine Recipe

01/03/2023

大阪Glamping | SKY DOME阪南（四）：一文看清預訂付款方法、交通安排、常見問題和行程懶人包

#日本 #旅遊 #露營 #試住報告 #大阪 #旅行 #懶人包 #預訂 #Glamping #日本旅遊 #0+3 #豪華露營 #SKY DOME #圓頂帳幕 #行程 #阪南 #房型
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

    Fly with Luna

    逢周三更新

Photo: 由作者提供

　　不少朋友看了筆者對大阪Glamping「SKY DOME阪南」食得招積、住得舒適和遊得出色的介紹，問了不少筆者的問題。正所謂心動不如行動，所以筆者今次一一解說，文末還會派福利「三日兩夜行程懶人包」，讓大家快快行動。

 

圓頂帳幕類型

 

　　「SKY DOME阪南」共有12座圓頂帳幕，當中包括4種類型。

　　
　　第一類型Sky Dome（スカイドーム），為直徑7M的圓頂帳篷，可容納二至五人，設有四張單人床和一張梳化床，面積約有四百多呎。

 

筆者就是入住這款「最樸實」的類型。

 

　　第二類型Jacuzzi Dome（ジャグジードーム），跟第一類型的分別就如名字所說，在私家花園多了一個按摩浴缸。

 

按摩浴缸在室外，使用時要穿著泳衣。（圖片取自官網）

 

　　第三類型Sky Dog（スカイドッグ），顧名思義就是可以帶愛犬一齊Glamping，跟第一類型和第二類型簡分別就是有更大的私家花園讓狗狗自由活動。

 

私家花園特別設有圍欄，無論狗狗和住客都玩得安心。（圖片取自官網）

 

　　第四類型Sky Grande（スカイグランデ），為直徑7M的圓頂帳篷，可容納二至十人，設有八張單人床和兩張梳化床，面積約有八百多呎。

 

官方特別推薦這一類型給三代同堂的家庭旅行。（圖片取自官網）

 

下一頁：住宿類型

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應
更多Fly with Luna文章

You May Also Like

#日本 #旅遊 #露營 #試住報告 #大阪 #旅行 #懶人包 #預訂 #Glamping #日本旅遊 #0+3 #豪華露營 #SKY DOME #圓頂帳幕 #行程 #阪南 #房型
More on Travel & Dining

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk