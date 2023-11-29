在日本過白色聖誕！新潟越後湯澤滑雪初體驗：初學者都能輕易上手，即日來回超方便！

還有不到一個月便是聖誕節，大家有否計劃過一個白色聖誕呢？在漫天飄雪的國度過聖誕，真是特別有節日氣氛。說到日本的雪國，大家也許都會想到北海道，然而首位獲頒諾貝爾文學獎的日本作家川端康成筆下，《雪國》這一部小說中所描述的卻是新潟縣南魚沼郡湯澤町。

被稱為雪國當然是地方長期有大量積雪，在得天獨厚的條件下，新潟縣亦成為日本熱門滑雪勝地之一，筆者今次介紹的便是位於新潟縣南魚沼郡湯澤町（#2）的知名滑雪場「苗場滑雪場」，而早前介紹的清津峽溪谷隧道是位於十日町市（#1），在滑雪場的西北方，大家掌握景點的位置便容易計劃一個順路的旅程。

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苗場滑雪場深受滑雪者喜愛，其中一個原因是其便利位置，由東京出發乘搭新幹線到越後湯澤站再轉乘巴士，約兩個半小時便可抵達滑雪場，交通如此快捷輕鬆，除了吸引本地人和遊客來享受滑雪假期，亦有不少人會即日來回，既可體驗滑雪的樂趣又可節省住宿費用。

苗場滑雪場另一特色便是總面積約有134公頃，廣闊的滑雪場上設有24條滑雪道，當中有10條滑雪道（綠線）適合初學者，6條滑雪道（藍線）適合中級者，及8條滑雪道（黑線）適合高手，所以不同程度的人都可盡情享受滑雪。另外，日本最長的「龍纜車」連接苗場滑雪場和神樂滑雪場，為滑雪發燒友提供更多選擇。