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14/02/2024

日本旅遊住宿津貼密切留意！新潟苗場王子大飯店：滑雪、浸溫泉、嘗美食、Shopping，一次滿足四個願望！附實用交通攻略

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　龍年第一次跟大家見面，祝大家整年好運一條龍，心想事成，財源滾滾來！

 

　　大家有無留意最近日本政府公布「北陸応援割」津貼計劃？計劃為前往新潟縣、富山縣、石川縣以及福井縣的旅客提供每晚最多2萬円的旅遊住宿津貼，並將於3月至5月初的日本黃金周期間實行。大家可以一邊密切留意計劃詳情的最新公布，一邊計劃行程，或者考慮捉緊滑雪季的尾巴，參考筆者整合早前介紹的新潟苗場滑雪場資料，和苗場王子大飯店的住宿、吃喝玩樂、溫泉、Shopping和交通安排。

 

苗場滑雪場設有24條滑雪道，面積廣闊，大家可以盡情滑雪。

 

Read more：在日本過白色聖誕！新潟越後湯澤滑雪初體驗：初學者都能輕易上手，即日來回超方便！

 

苗場滑雪場在2023年雪季會舉辦一共15場煙花表演，大家不要錯過！

 

Read more：新潟滑雪場玩盡日與夜！ 4個夜濱紛活動推介︰坐纜車刺激夜滑、欣賞浪漫煙花、瘋狂暢飲打卡

 

苗場王子大飯店提供約1,200間客房，不同種類的房型總有一款可配合大家的需要。

 

Read more：新潟苗場王子大飯店：Ski-in Ski-out直達滑雪場！超寬敞特別主題客房，讓你重拾童真的繽紛世界

 

苗場王子大飯店設有30多間餐廳，大家可品嘗日式、中式、西式等各國料理美食。

 

Read more：新潟苗場王子大飯店美食指南：逾30間多國料理餐廳！從早餐到宵夜，吃足四餐無難度！

 

 

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