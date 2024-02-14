日本旅遊住宿津貼密切留意！新潟苗場王子大飯店：滑雪、浸溫泉、嘗美食、Shopping，一次滿足四個願望！附實用交通攻略

龍年第一次跟大家見面，祝大家整年好運一條龍，心想事成，財源滾滾來！

大家有無留意最近日本政府公布「北陸応援割」津貼計劃？計劃為前往新潟縣、富山縣、石川縣以及福井縣的旅客提供每晚最多2萬円的旅遊住宿津貼，並將於3月至5月初的日本黃金周期間實行。大家可以一邊密切留意計劃詳情的最新公布，一邊計劃行程，或者考慮捉緊滑雪季的尾巴，參考筆者整合早前介紹的新潟苗場滑雪場資料，和苗場王子大飯店的住宿、吃喝玩樂、溫泉、Shopping和交通安排。

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