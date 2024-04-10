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10/04/2024

藝術也能「貼地」！鰂魚涌ArtisTree巨型布藝展覽：走於葡萄牙藝術家的奇幻森林，沉浸於編織萬花筒世界

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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　一連四天的復活節假期大家有外遊嗎？報導指有過百萬港人北上到內地旅遊，筆者看到其中一個訪問，被訪著說「香港無嘢玩」，筆者就覺得此言差矣。又有些批評概括地說「香港比內地差」，筆者又覺得比較應該要公平些，情況就如用三千呎大屋的裝修跟三百呎窩居的裝修去比較，「Apples to Apples」再考慮條件環境，才是客觀的意見。最重要，我們看到別人好的一面，有沒有學習？有沒有令自己進步？只會說一些負面的說話，有用嗎？筆者就試過去完韓國旅遊回港後忍不住在Facebook留言給MTR，建議車站加入編號，對於不懂當地語言的遊客真是莫大幫助！

 

　　說回正題，大家有留意「香港藝術三月」嗎？雖然筆者對藝術是門外漢，但其實藝術又不一定遙不可及，可以很「貼地」，可以融入社區，可以在我們身邊展出，筆者今次便是要介紹位於鰂魚涌太古坊的「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」藝術展覽。

 

「ArtisTree Selects: Enchanted Forest」是太古地產藝術月2024的重點節目之一，有兩件極具特色的巨型布藝裝置「Enchanted Forest」和「Valkyrie Seondeok」首次在香港展出。

 

展品由葡萄牙視覺藝術家Joana Vasconcelos創作，她在國際藝術界享負盛譽，其巨型的沉浸式裝置作品最受國際關注，最近在Dior 2023/24秋冬時裝騷便是以巨型布藝設計舞台。

 

是次展覽結合紡織、燈光、裝置藝術等元素，由六十人的團隊耗時六個月去完成。

 

筆者一向對於由多幢相連辦公大樓組成的太古坊有點迷失，而今次兩件藝術裝置分佈於兩個地方，故大家也可以參考筆者準備的地圖跟著走。

 

 

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