嚴選日本30大美食地圖（下）：盤點大阪、京都必食餐廳！最新鮮拖羅、No.1魚貝醬油拉麵、黑毛和牛壽喜燒、知名喫茶和抹茶店

以「30」為主題，上一篇推介了15間東京必吃餐廳，今次推介15間大阪和京都必吃的餐廳。外子知道筆者整合這些年來介紹過的餐廳，竟然說筆者是「炒冷飯」，此言差矣！筆者要在芸芸介紹過的餐廳先精選，再要覆查資料，因為有些餐廳已經結業，亦有些已經搬遷，或者只是更改了營業時間，所以要花的時間比平時介紹一間餐廳還要更多呢！

Read more: 嚴選日本30大美食地圖（上）：盤點東京必食餐廳！性價比高海鮮丼、特色羊肉拉麵、銀座高級鐵板燒、吉列豬扒老字號名店！

1) 海鮮類 ── 壽司（大阪）

東京有「日本橋海鮮丼 つじ半」，大阪有「春駒」，都是筆者的至愛，亦是日本當地人的至愛，餐廳一直在日本食評網站「食べログ」Tabelog穩佔大阪市人氣No. 1的壽司店。食材新鮮、選擇豐富、性價比高都是吸引筆者光顧一次又一次，已經多到不知幾多次的原因。若果真是要筆者說它的不是，那就是地方比較細，不適合大夥兒去聚餐。

Read more: 答謝第100篇，公開私藏，大阪當地人No.1人氣度的壽司店「春駒」

春駒（はるこま）/ 春駒（本店）

地址：大阪府大阪市北區天神橋5-5-2（Google Maps）

電話：06-6351-4319

營業時間：11:00 - 21:30

休息日：逢星期二，或留意官方IG公佈

官方IG：詳情

Tabelog網站：詳情

2) 海鮮類 ── 壽司（大阪）

正所謂塞翁失馬，因為「春駒」的連休，才驅使筆者去試大阪市人氣No. 2的壽司店「中央市場 ゑんどう寿司」，亦這樣讓一向不太喜歡吃拖羅的外子對拖羅改觀，還要追加，這就是在批發市場吃到的新鮮，而要吃到這樣的新鮮，大家要留意壽司店的營業時間是較早開亦較早收。

Read more: 屹立過百年的壽司百名店「中央市場 ゑんどう」，品嚐大阪市中央批發市場最鮮美的拖羅！

中央市場 ゑんどう寿司 / Endo Sushi

地址：大阪市福島區野田1-1-86（Google Maps）

電話：06-6469-7108

營業時間：星期一至星期六 05:00 - 14:00

官網：詳情

Tabelog網站：詳情

3) 海鮮類 ── 生蠔（大阪）

「牡蠣 やまと」除了可以吃到新鮮生的蠔，還可以品嘗到用生蠔以蒸、煮、烤、炸等不同烹調方法的特色料理。不知道大家有無發覺煮過的生蠔若果火候拿捏得恰到好處，不單吃到鮮嫩的蠔，蠔味更會十分濃郁，推介大家一試。

Read more: 大阪No.1生蠔專門店！探索兵庫縣生蠔的驚喜之旅，品嘗特色大阪燒蠔料理、地中海風蒜油煮生蠔、鮮味炭燒生蠔

牡蠣 やまと

地址：大阪府大阪市阿倍野区旭町2-1-2 あべのポンテ1F （Google Maps）

電話：06-6636-5959

營業時間：16:00 - 23:00

詳情：官網

Tabelog網站：詳情