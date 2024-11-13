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13/11/2024

豪歎活松葉蟹！東京高級蟹料理銀座きた福：松葉蟹腳天婦羅、蟹膏甲羅燒、三文魚子蟹雜炊，全蟹宴超滿足！

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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　　東京銀座不僅是購物天堂，也是美食愛好者的天堂。在上一篇文章中，筆者介紹了「東京銀座萬怡酒店」的住宿體驗。不知道大家是否還記得，早前筆者也介紹過一間位於銀座、曾款待Donald Trump的高級鐵板燒餐廳「銀座うかい亭」呢？從東京銀座萬怡酒店步行到「銀座うかい亭」只需3分鐘。而這次，筆者要介紹的是另一間位於酒店附近的高級蟹料理專門店 ── 「銀座 きた福」。

 

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「銀座 きた福」以新鮮的活蟹料理而聞名。簡約的日式外觀，彷彿在洗滌顧客的身心，為即將品嘗到的豪華全蟹饗宴做好準備。

「銀座 きた福」不僅是米芝蓮一星餐廳，還在日本食評網站「食べログ 」，自2017年至今連續八年獲得Tabelog Award Bronze 受賞店，可見其高品質的蟹料理受到各方面的認可。（圖片取自官網）

「銀座 きた福」的空間不大，只有三間獨立的私人包廂，因此餐廳採用完全預約制。此外，餐廳還提供網上預約，對旅客來說非常方便。

私人包廂寬敞舒適，讓人感到放鬆自在。筆者認為，在私人包廂內品嘗蟹料理是最理想的安排，因為吃蟹時常需要徒手吃，不用在公眾面前顧忌食相，可以更加盡興地享受美食。

 

下一頁：精彩蟹宴介紹

 

 

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