19/03/2025
舉世聞名的藝術殿堂！走進巴黎橘園美術館：探索莫內《睡蓮》系列的震撼與靜謐
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
Fly with Luna
逢周三更新
前幾篇文章中，筆者帶大家深入探索巴黎羅浮宮，這座舉世聞名的藝術殿堂；而巴黎藝術之旅的下一站，即是印象派愛好者的朝聖地──橘園美術館（Musée de l'Orangerie）。這裡不僅是莫內晚年巨作《睡蓮》系列的永久展示地，還珍藏了畢卡索等印象派大師的作品。在這座小巧精緻的藝術寶庫中，既能感受到藝術帶來的震撼，又可沉浸於靜謐之中放鬆心靈。
Read more: 走進藝術之都！巴黎羅浮宮必看三寶：米洛的維納斯、勝利女神、蒙娜麗莎
Read more: 巴黎羅浮宮半日精華遊（上）：探索古希臘神話、欣賞殿堂級畫作、沉醉於意大利文藝復興雕像
Read more: 巴黎羅浮宮半日精華遊（下）：造訪奢華法國皇宮，感受金字塔的獨特魅力
【你點睇？】長和日前宣布出售43個港口惹爭議，你是否認同是次長實的港口交易？你認為最終雙方能否完成交易？► 立即投票