舉世聞名的藝術殿堂！走進巴黎橘園美術館：探索莫內《睡蓮》系列的震撼與靜謐

前幾篇文章中，筆者帶大家深入探索巴黎羅浮宮，這座舉世聞名的藝術殿堂；而巴黎藝術之旅的下一站，即是印象派愛好者的朝聖地──橘園美術館（Musée de l'Orangerie）。這裡不僅是莫內晚年巨作《睡蓮》系列的永久展示地，還珍藏了畢卡索等印象派大師的作品。在這座小巧精緻的藝術寶庫中，既能感受到藝術帶來的震撼，又可沉浸於靜謐之中放鬆心靈。

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