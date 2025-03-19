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19/03/2025

舉世聞名的藝術殿堂！走進巴黎橘園美術館：探索莫內《睡蓮》系列的震撼與靜謐

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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　　前幾篇文章中，筆者帶大家深入探索巴黎羅浮宮，這座舉世聞名的藝術殿堂；而巴黎藝術之旅的下一站，即是印象派愛好者的朝聖地──橘園美術館（Musée de l'Orangerie）。這裡不僅是莫內晚年巨作《睡蓮》系列的永久展示地，還珍藏了畢卡索等印象派大師的作品。在這座小巧精緻的藝術寶庫中，既能感受到藝術帶來的震撼，又可沉浸於靜謐之中放鬆心靈。

 

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橘園美術館建於1852年，前身是一座溫室，專為栽培柑橘樹供杜樂麗花園裝飾之用，因此得名「橘園」。1927年被改建成為美術館，莫內的《睡蓮》亦於開館時首次向公眾展出。 

 

橘園美術館的規模不算大，共分為三層，總面積約6300平方米。踏入地面層，經過檢票處後，大家可將背囊等大型物品寄存，隨即是一條長走道，沿途中可認識美術館的歷史背景，亦逐漸步入莫內《睡蓮》展區。

 

橘園美術館的地下一樓設有書店、禮品店和咖啡廳。這一層如錯層的設計，巧妙地打造部分區域沐浴在天然光中。在這樣舒適而雅緻的環境裡，挑選明信片作為紀念品也是一種享受。

 

橘園美術館的地下二樓主要展示十九世紀末和二十世紀初印象派與後印象派大師的精選作品，例如畢卡索。

 

 

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