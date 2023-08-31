百年干邑品牌可以這樣玩！從Kilian、NBA到Kim Jones，限量特別版香水、球鞋、籃球水晶酒瓶，創意驚艷！

按理出牌的品牌，不一定就是好品牌；反之，創意多多、不安於室的品牌，又往往能令人驚艷。百年干邑品牌Hennessy（軒尼詩）為了吸納更年輕有活力的廣大群眾，竟可以打造出這些意想不到的產物，快來看個究竟，你又願意埋單嗎？

1／Kilian Hennessy Perfumes

賣酒賣到動輒以百年歷史計算，竟然會退掉老本行不干去開辟副業？冷靜，嚴格來說，這僅是其家族要員Kilian Hennessy一個獨樂不如與眾樂的決定而已。傳承了家族的感性思維及敏銳眼光，早在2007年便成立了以個人名義命名Killian Hennessy尊尚香水品牌。展現獨特優雅個性，揉合法式優雅及極致奢華生活品味。

香水主要分成四大系列：The Fresh（柑橘清新）、The Narcotics（花香醉人）、The Cellars（酒木蔓香）和The Smokes（輕煙縈繞）。源於極致奢華的軒尼詩干邑酒窖， 到鳥語花香的香榭麗舍大道。Kilian探索了不同的香氣元素，無一不是令人怦然心動的香氣四溢。

2／Hennessy x NBA

開喝不開車，這當然是順理成章的事。至於打球喝不喝酒，似乎又沒有一概而論。不過已身為大叔姨姨的朋友，著實不建議在劇烈運動後喝酒。雖然看到球員獲勝捧杯，大杯大杯的香檳還是照倒進口，但說來都是事後酒嘛。

飲酒加打籃球，你又覺得如何？Hennessy這個百年烈酒品牌可謂獨具慧眼，近年與NBA通力合作，除了為了讓品牌沾一下NBA的活力，讓以年輕族群為目標的入門版產品能更為暢銷外，同時順應NBA迎來75周年這個重要時刻，製造出籃球造型的Hennessy Paradis限量特別版，瓶身以Barrcart水晶打造，套裝更備有兩個水晶酒杯及調酒工具，當然一般人要入手的難度可謂爆燈，詳情請參閱其官網吧。

3／Hennessy x Kim Jones

酒與時尚業界竟然可以走在一起？國際知名的設計大師 Kim Jones與Hennessy，前者是時尚圈聯名設計師中的人氣王，後者是烈酒界的跨界高手，兩張LVMH集團的王牌，破天荒聯袂出手，雙方都獻出自己的第一次，打造出「Hennessy X.O x Kim Jones限量收藏版」，以高級訂製服和20世紀初手工油紙包裝為靈感設計瓶身，打造Hennessy X.O x Kim Jones限量版酒瓶和Masterpiece大師傑作，另外更將干邑的顏色幻化為時尚單品，推出首款HNY低統運動鞋，讓時尚潮流迷驚艷不已。

擅長邀請各領域設計大師操刀聯名設計的Hennessy，這次找來時尚人氣王，同時也是Dior 男裝創意總監和Fendi 女裝女裝藝術總監的Kim Jones合作，總能為潮流業界創造話題的他，他更首度操刀酒瓶設計，將自己的時裝專業領域帶給Hennessy，破天荒推出球鞋，如此消息一傳出已經令人引頸以待。

這次合作的Hennessy X.O x Kim Jones限量收藏版，Kim Jones利用高級訂製服的服裝面料想像，結合在他參觀完品牌歷史檔案庫後，看到20世紀初手工油紙包裝啟發的靈感設計瓶身，推出了限量版酒瓶和Masterpiece大師傑作作品，另外更將Hennessy X.O干邑的絕美色澤，轉化成麂皮材質的HNY低統運動鞋，打造軒尼詩迷可以隨時穿搭的風格單品。