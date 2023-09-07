Aperol Spritz、Lucano Americano！備好這些基酒，隨時調出意國風情的雞尾酒

意大利是一個豪遇熱情的國度，當地釀製的酒每每能表達出如斯獨特個性。但如果說最能代表當地風土的酒的話，苦味利口酒應該是位居前列的。

顧名思義，這是以意大利語「苦痛」命名的草本利口酒。先利用葡萄白蘭地、中性烈酒或是葡萄酒，混入特定的草藥、根、花和香料等材料；再放入橡木桶或酒瓶里陳釀至不同年份，最終製成酒精度在16%-40%不等的酒。回溯至19世紀，藥店裏開始出售Amaro，並被小販們標榜成了滋補養生佳品。和一般作為雞尾酒配料的苦精的不同之處，在於它相比來說更適合純飲，而不是單純用作調味。Amaro被歸為可純飲的苦酒，而不像苦精。

#1 Aperol

Aperol 誕生於 1919 年意大利 Pauda，現在由Campari生產。Aperol 是一種以藥草風味為主的開胃酒，用了多種鮮菓及草本材料。說真的 Aperol 與集團旗下的Campari喝起來可能風格類似，但Aperol的酒精度卻只有 11%（Campari 的一半以下）、苦度也比較低，可以想像成較清爽的草本系利口酒。

特色雞尾酒：Aperol Spritz

調配材料：

60ml Prosecco

60ml Aperol

適量梳打水

調配方式：

以一個載滿冰的紅酒杯開始沖調

倒入不同材料

最後以橙皮飾杯

#2 Campari

創立於1860年，Campari以真正獨特的胭紅色激情而聞名。這款別樹一幟、活力十足的真正意大利苦味利口酒，使用了多種草藥和水果釀製，而混合梳打水的這款酒更是極具人氣。

特色雞尾酒：Negroni

調配材料：

30 ml Campari

30 ml 1757 Vermouth di Torino Rosso

30 ml Bulldog Gin

調配方式：

將所有材料與冰塊混合

攪拌及倒入事先雪凍的Rock杯

最後以橙皮飾杯

#3 Amaro Lucano

Amaro Lucano 於1894年被創造，Vena家族以其神秘配方世代相傳，30種不同的草本植物混合而成其決定性的獨特完美風格。風味和諧、口感一致及結構平衡，完整的複雜香氣稱得上是別樹一幟。

特色雞尾酒：Lucano Americano

調配材料：

25 ml Amaro Lucano

25 ml Vermouth

梳打

冰塊

調配方式：

將所有材料與冰塊混合

最後以一片橙飾杯

#4 Gruppo Montenegro

創立於1885年，Gruppo Montenegro貴為意大利領先的烈酒及食物集團，擁有眾多「意大利製造」標緻性品牌，皆持續地追求卓越、尊重傳統，以至講究高質產量及可持續性。

揉合40種草本植物的Amaro Montenegro蘊含新鮮而複雜的好口味，展現出金桔、檸檬、檸檬草及鮮橙香氣，包含地中海草藥、煙盒及森林氣息，讓你在口中留下絲絲奶油質感。

特色雞尾酒：Monte & Tonic

調配材料：

50 ml Amaro Montenegro

150 ml Tonic Water

冰與橙皮

調配方式：

將所有材料與冰塊混合攪拌

最後以橙皮飾杯