誰說GIN一定來自歐洲？於中秋呷一杯本地氈酒，嘗Perfume Trees Gin、Two Moons的芳香與純粹

說起Gin（也稱為氈酒、琴酒或杜松子酒），一般人直觀地認為它就是外國進口貨，反正它是源於歐洲的烈酒，生產盛地應該是荷蘭、英國之類才對，但先別妄自菲薄，其實近在咫尺的香港本地也有出產。

相信大家都知道，Gin是一種以穀物為原料經發酵與蒸餾製造出的中性烈酒基底，增添以杜松子為主的多種藥材與香料調味後，所製造出來的一種西洋蒸餾酒。而由於主要調味成分之一的杜松子，因此也經常被稱為杜松子酒。因為London Dry Gin的響負盛名，很多人都會以為Gin是英國人發明的，但事實上它是源自荷蘭，如同許多現代烈酒的祖先一樣，它最早的用途是藥，而不是一種隨性飲料。早在16世紀以前，這種酒就已少量地被製作為藥用，當然後來也是被各位的皇室、宗教領袖酒鬼發現其可塑性，這裏就不作贅言了。

花香樸鼻GIN中尋：白蘭樹下

作為香港首個原創Gin品牌人氣王「白蘭樹下」把這種體驗提昇到另一層次，早前於文青聖地南豐紗廠開設品牌首間試飲室，以母公司「丹丘蒸留所」命名，讓本地的GIN品飲體驗更上一層樓。嚴格來說，此酒的生產地雖然在荷蘭，但取材的原素卻很多來自本地。當歸、檀香、龍井茶、一年陳皮是這款酒的一些關鍵詞，當然還有至為重要的白蘭花。香港的夏日街頭總是縈繞著白蘭花的香氣，真正見證其本土精神與傳統價值。品牌從大埔林村採摘新鮮白蘭花，取其清新且優雅的淡淡芳香，成為白蘭樹下的靈魂氣息。

兩輪明月好GIN：Two Moons

當我聽到Two Moons Distillery這個本土簇新的GIN蒸餾廠名字，我馬上聯想到的是日本大文豪村上春樹那本名著《1Q84》裏，兩枚月亮高掛天邊的奇幻情節，當然這家工場的名字沒有來得如此複雜玄幻，僅是對蒸餾工藝一份純粹的贊嘆與崇敬而起。

作為不截不扣的本土派Gin代表，當然要用上更豐富的本地元素讓這支酒更個性突出。品牌創辦人表示當初的想法就是希望第一支做最classic、自己最喜歡的，所以風格是以London dry gin為基礎，但他們還是希望加入更多不同的草本植物精製，像意大利的杜松子、馬達加斯加的奶油豆、巴西的零陵香豆及中國的乾柑橘皮等，雖然可以用本地的草本植物有限，但我們還是希望盡量嘗試，譬如本地的 南北杏、柑皮等。

品牌偶爾也和其他不同的單位合作，玩味更多的可能性，譬如之前跟人氣酒吧Room 309合作推出五花茶口味特別版，五花茶可以說是非常廣東文化的飲料，甚至稱得上能代表香港的一款特式茶，將其草本元素融入Gin之中，確實令人喜出望外，聞香有淡淡的杭菊味，口感一如五花茶的微澀甘甜。