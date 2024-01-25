不一樣的澳洲精釀威士忌！讓菓香、飽滿口感和微妙風味縈繞不散：Ginger Beer Cask、Paddock to Bottle RD010

之前簡單地介紹過澳洲威士忌，相信納米、精釀這些關鍵詞你依然記憶猶新吧！不過能夠讓這個威士忌新貴今天的再次冒起，多元、不拘傳統的釀造工藝與酒界氛圍是絕對不得不提的。

而要說澳洲威士忌，得注意的是歸類它們為同一種類別其實是相當不可能的，正正是這樣才會說它們的工業不受傳統覊絆的可貴。無論是穀物種類、糖化時的穀物比例、蒸餾器設計到酵母菌與橡木桶政策皆充滿差異。這些都造就了產品的多樣性與風味的差異性。因為規模小所以計劃容易執行，因為蒸餾器小所以產量不大，也必須依賴小型橡木桶熟成。除此之外，從涼爽的Tasmania到熱帶氣候的北昆士蘭，再到酷熱且室內乾燥的酒廠，可知澳洲的氣候十分極端。

酒廠的生產方式亦十分多元，有的是從農場到裝瓶皆在酒廠的一條龍生產，有的將Wash委外生產，有的從國外購進穀類原料。大部分酒廠使用麥芽，但有些使用裸麥，甚至是玉米、小麥、燕麥、小黑麥、藜麥，以及一些波本風格的威士忌。除了一些非精釀型的冧酒、伏特加、與白蘭地蒸餾廠使用連續式蒸餾器之外，澳洲只有三間威士忌酒廠擁有超過1,800公升的初餾機。而手工精釀的蒸餾廠傾向擷取較短的酒心以確保酒質乾淨，才能在較小的橡木桶中進行較短時間熟成並維持風味複雜度。

橡木桶傾向選用歐洲紅橡木與美國白橡木。澳洲大規模的葡萄酒產業提供威士忌酒廠優質的葡萄酒重組桶、以及老的澳洲雪莉 （Apera）及波特桶（Twany），酒廠甚至會進口全新美國白橡木桶、復活桶、波本桶與雪莉桶。法律允許一些實驗性酒廠使用內嵌物Paxarette西班牙甜酒桶熟成。正因為如此寬鬆的業界環境，令精釀的生命更為茂盛。

橘果與香料的微妙辛辣：Starward Projects - Ginger Beer Cask #7 Whisky

利申的話，某程度確實出於私心，希望更多的酒友認識Starward這家酒廠，全因它們技藝與膽色是何等地叫人拍案叫絕。屬於品牌小批量生產的Projects系列，輾轉已是第7批次的Ginger Beer Cask威士忌，真實地在Ginger Beer Cask陳釀長達一年，較上批次僅陳釀6個月長一倍時間，可想而知新鮮的薑汁味會更濃郁，同時帶有橘果與香料的微妙辛辣，屬於新世界威士忌的匠心之作，仿如是為依偎營火而設的絕美好酒。

黑菓香氣、酒體結構圓潤飽滿：Redlands Distillery Paddock to Bottle Pinot Cask Whisky RD010

在Tasmania成立不過十年，Redlands Distillery懷抱的卻是非一般釀酒歷程。這支酒釀造時間為2018年，正好是酒廠從Derwent Valley搬往Kemper第一批投產的「慶功酒」，酒廠採用自己農場出產的大麥打造，以極為傳統的地板發麥，以僅有900L的copper pot still蒸餾而成，再熟成於ex-pinot casks之中，造就其豐富的黑菓香氣，酒體結構圓潤飽滿，葡萄、橙橘及香料氣息縈繞不散。

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