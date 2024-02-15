Rum 酒與雪茄的絕配Pairing！推介4款朗姆酒，讓煙燻檜木、黑朱古力和飽滿的酒體豐富口腔

可能對很多人來說，包括我本人而言，如果要選擇雪茄Pairing搭當的話，直觀地會想到本身具煙燻味與烤菓香的威士忌應該不錯，但其實Rum（朗姆酒）的口味特色像煙燻檜木、蜂蜜、黑朱古力、炭烤咖啡等與雪茄亦是出奇匹配。早前獲雪茄品牌Davidoff邀請來了一次深度RUM酒Pairing，真正地樂不可支！

很多對於Davidoff （大衛杜夫）的認識，應該是因其深受Winston Churchill 丘吉爾鍾愛，特別是其響負盛名的The Late Hour Series。不過品牌其實每年亦有推出生肖系列雪茄，亦深受收藏家歡迎；像今次的龍年限量版（Year of the Dragon），甚至加上其他配件，像龍年限量版陶瓷煙缸和龍年限量版双刄雪茄剪，更具收藏價值。

這款龍年限量版的推出，象徵品牌完美地呈現了中國十二生肖的第一個循環。選用了厄瓜多爾茄衣、多明尼加茄套，當品享這支限量版雪茄首段未切割的部分時，帶有濃郁的烤堅果、奶油和微妙的甘草味。及後的味道逐漸發展、變化，展現出蜂蜜、白胡椒和柑橘的風味，並融合在一起。雪茄後段帶清新的香料和橡木的味道，與主導的黑巧克力味配合更變得相得益彰。

Davidoff Year of the Dragon

Dictador 20 YO Rum

這款陳釀20年的哥倫比亞Rum酒，經過世界上非常稀有的櫻桃木桶進行熟成，酒體呈深琥珀中帶紅棕色，聞香有如在草原上被豐富的軟焦糖、香草、煙燻檜木、蜂蜜、太妃糖、炭烤咖啡，以及被結實的橡木包圍著。這正好與雪咖前段的奶油與甘草味亙補，提昇味覺享受。

Dictador Aurum

利用蜜甘蔗糖去打造，這款Rum先在充滿傳統氛圍的銅製蒸餾器進行蒸餾，然後在波本木桶中陳釀熟成，造就出其富雲尼拿味的順滑口感，帶檜木、白花和蜂蜜的甜美風味，以豐富的炭烤可可豆、熱朱古力味作結，正好與雪茄前、中段的蜂蜜、堅果以至奶油亙相輝映。

Dictador Jerarquia Rum 29 YO Port Cask Finish

Jerarquía是一款以高年份及稀有作為號召的Rum酒系列，由哥倫比亞釀酒大師Parra家族把關，每一桶的系列Rum酒都堪稱匠心獨具。

採用了最優質的美國橡木桶、雪莉酒桶及Port桶過桶陳釀，讓這款酒層次複雜多變，紅莓與黑加倫子的野菓香氣怡人，隨之而來，黑胡椒、皮革、松木、黑朱古力、雪茄煙斗，以至香料味層層遞進，口感還洋溢著熱帶果實、紅蘋果與英國紅茶的氣息，收結帶有微微的橙皮與堅果味；這與雪茄中後段美妙的白胡椒、橡木味與主導的黑巧克力味堪稱難得絕配。

Dictador Jerarquia Rum 35 YO Bourbon Cask Finish

同樣是Jerarquía系列，說明這是一款高年份及稀有的Rum酒，由哥倫比亞Rum酒世家Parra家族打造。充滿烤咖啡、奶油的圓潤香氣，入口富香料與肉豆蔻氣息，甜美的英式紅茶，黑加倫子的野菓尾調，與雪茄後段的香料、豆蔻味可謂相得益彰。

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