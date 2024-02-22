元宵佳節精選美酒！濃郁甜美的赤霞珠紅酒、以Jim Beam調配一杯經典Bourbon Old Fashioned

今個二月份相信各位都相當忙碌，在新年期間又剛渡過情人節，排得滿滿的節日慶祝活動把你家的酒櫃都喝光光了嗎？趕緊來看這些酒單與精品，讓你為將至的元宵佳節有備而來。

Robert Mondavi Winery Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

蒙大菲酒莊納帕谷赤霞珠紅酒2019

四度榮獲「北美最佳酒莊」殊榮，「加州酒之父」Robert Mondavi 先生一直致力帶領加州美酒推向世界，於90年代挑選加州中央海岸最優秀的葡萄園生產自家葡萄，透過精湛的技術釀製出令人驚歎的納帕谷系列。

香氣豐富散發誘人果香包括櫻桃，黑布冧並帶有鼠尾草以及薄荷的草本香氣，以及一絲檀香和香草豆的風味。酒體飽滿，餘韻悠長，入口後香氣富有表現力以及層次，帶有濃郁甜美又充滿活力的黑色水果香氣，以及一絲溫暖的橡木香氣，口感輕盈，帶有明亮的酸度、細膩的單寧。好酒當然少不了美食搭配，芝士、羊肉、牛扒、排骨和香腸都是絕佳之選，不如趁這機會為另一半親手下廚吧。

Jim Beam Bourbon Whiskey

每瓶Jim Beam（金賓）波本威士忌都蘊藏著 220 年的經驗。在新燒炙的橡木桶中經歷四年的陳釀，令它擁有優雅、精緻和柔滑的特質。這款酒體中等的波本威士忌散發略帶辛辣及橡木味的雲呢拿香氣，呈現焦糖、雲呢拿、穀物和橡木的圓潤口感，並以淡淡的甜香及烘烤橡木味作結。加冰塊、純飲或調配為雞尾酒均可。經歷七代蒸餾大師、30 位家族成員的傳承，金賓家族的威士忌傳統得以延續至今。2005 年，Jim Beam 的曾孫Frederick Booker Noe III 釀製第1000 萬桶金賓波本威士忌，令這傳統口味延續至下一代。

大概不少人都會習慣以Jim Beam作為基酒，調出像Ginger或者Highball之類簡單的特飲，不妨再加點心思，為另一半調一杯特色雞尾酒吧。

Bourbon Old Fashioned

調配材料：

3 dashes Angostura® 苦艾酒

1 個車厘子

2份 Jim Beam波本威士忌

（如希望口味更辛辣，可選用Jim Beam Rye 威士忌作為基酒）

橙皮

2 塊方糖

倒滿梳打水

調配方式：

將所有材料攪勻加冰

加入old-fashioned酒杯

以橙皮飾杯

Mortlach By Design企劃Cowie玻璃杯

Mortlach By Design 說得上是一個別具心思的企劃，這次邀請了六位設計師，以Mortlach 獨有的六個蒸餾器為靈感，在一年間創作出六款創新且風格大膽的作品，當然最大目的是為了慶祝Mortlach 成立200 周年。

Mortlach 200年來最引以為傲的特點一直是品牌的大膽風格及其層次複雜的酒液。Felicia Ferrone 為Mortlach by Design 企劃創造的玻璃杯因獨特的結構而備受青睞，而這個創新的杯身設計亦正正反映Mortlach 的理念，為昇華品飲體驗而生。Felicia Ferrone 在這個企劃中打造的Cowie 玻璃杯，以Mortlach 靈魂人物Cowie 父子命名。設計師打破傳統，將兩個圓柱體組合而成，令杯具能清晰呈現Mortlach 威士忌令人著迷的酒體顏色，亦令酒香更加集中。

就趁著夜色朦朧，讓有「達夫鎮野獸」稱號的Mortlach引領你們進入的神秘國度，打開一瓶肉脂風腴的20年威士忌，先隱約透來一抹辛辣氣味，伴隨迷人的香料、乾果淡香，以這個設計獨特的酒杯輕碰慶賀，為佳節深夜添上迷醉氛圍。