永利首屆中國葡萄酒大賽！這款中國葡萄酒橫掃四大獎項，風頭一時無兩！

中國地大物博，幅員遼闊的不同地貌切實地帶來很多釀造葡萄酒的可能性。可能不說不知，中國境內其實有很多適合釀酒的區域，像寧夏、山東煙台、新疆、陜西甘肅、西南高山以至華北等地區，順應天時地利，以在地風土釀造出口味怡人又別具特色的葡萄酒。一同來見證剛於澳門完成的首屆「永利臻典——中國葡萄酒大賽」頒獎禮，細嚐這些獲獎好酒吧！

這項絕對稱得上盛事的年度活動，只要你到達現場必然也能感受到這份對中國葡萄酒的期盼與激情，在場500位來自世界各地的酒業專家、酒莊代表、國際媒體及愛酒之人見證下揭曉多項備受期待的獎項。作為全球最大型以國際標準評審的中國葡萄酒大賽，能夠在同業見證下獲得殊榮，是何等光榮。

最終，「長和翡翠 珍藏馬瑟蘭 2021」榮獲「年度最佳中國葡萄酒」殊榮。此酒酒當晚可謂是風頭無兩的天之驕子，同時獲頒「最佳紅葡萄酒」、「最佳馬瑟蘭」及「最佳寧夏葡萄酒」榮銜。「西鴿 N28 霞多麗 2021」奪得「最佳白葡萄酒」和「最具性價比葡萄酒」兩項獎項。而「中法莊園 小芒森甜白 2018」則獲選為「最佳甜葡萄酒」、「最佳小芒森」及「最佳華北葡萄酒」。

曾經到過寧夏參觀酒廠，因為時間點比較早，那差不多有十年寒暑的事情，記憶中的當地是個「人如其名」的寧靜城巿，商業活動稱得上寥寥可數，但早前聽朋友說隨著酒業興旺，當地的基建變多，甚至有名建築師到當地打造博物館，讓旅遊業更興旺，而長和翡翠正是來自這個葡萄盛產之地。

可能你會發現得獎的酒商並沒有採用歐洲最大行其道的葡萄，當中原因自然是這些葡萄對氣候變化的抗韌性較佳之餘，同時切合當地土釀、環境、收割黃金時間等更多的原因而至。像馬瑟蘭（Marselan）、小芒森（Petit Manseng）都是相對歷史較短的葡萄品種。馬瑟蘭於1961年才面世，這種葡萄由赤霞珠和格納希（Grenache）雜交而成，名字則來自研發地 – Marseillan（法國南部）。其葡萄色澤深厚，果味活潑多變，單寧醇厚，但仍有陳年潛質，而且很能抗菌。小芒森源於法國西南部Pyrenees-Atlantiques，約1958年開始見其踪影，它能很好地對應腐爛問題，對霜霉病也有很強的抗抵力。這種葡萄種起來令人暢快，一些釀酒師甚至叫它做「防彈品種」。小芒森稱得上是理想的葡萄品種，又適合潮濕地方，中國的山東半島正正這樣的氣候。寬容而不過度驕縱的葡萄，天氣要求不那麼高，酒味濃郁而不過於暴烈，可以想像這就成為了中國葡萄酒的關鍵詞。

最重要的事，當然要留到最後說，永利寄望藉此萬眾矚目的頒獎典禮將中國葡萄酒推廣至更大的國際舞台。永利更將於5月推出「中國載譽葡萄酒品鑒月」，讓饗客感受中國餐醇的魅力，記得預留時間來濠江一聚了。