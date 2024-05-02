以視覺與聽覺與美酒作Pairing，讓音樂與藝術昇華品酒體驗！KRUG如何以藝術和音樂詮釋香檳故事？

多心的愛酒之人一直都試圖以更多的方式去品飲美酒，因為只要多花心思，這往往不是單純一種味覺享受。而酒文化與各類型藝術創作的契合，其實亦是大勢所趨，各大品牌都在以更多的奇招應對，當中就包括來自法國的KRUG。多心的愛酒之人一直都試圖以更多的方式去品飲美酒，因為只要多花心思，這往往不是單純一種味覺享受。而酒文化與各類型藝術創作的契合，其實亦是大勢所趨，各大品牌都在以更多的奇招應對，當中就包括來自法國的KRUG。

KRUG的優質極品香檳的確讓人趨之若鶩。而對品牌的忠粉來說，相信對於品牌再次與音樂家合作，帶來味覺與聽覺的「Pairing」這件事亦不以為意。在今次「Les Créations de 2011」企劃中，五位藝術家在Julie Cavil的指導下品嚐了Les Créations de 2011，從指揮家的角度揭示了這兩款香檳的故事。

香港口琴演奏家Cy Leo（何卓彥）亦獲邀成為藝術家團隊的一份子，與來自世界各地的藝術家們，一同開始他們的音樂之旅。在Joseph Krug的哲學和 2011 年的啟發下，藝術家們將品酒的感受轉化為音樂。他們透過原創的音樂作品反映了Krug Grande Cuvée 167 ème Édition的豐富層次和Krug 2011香檳的獨特表達，藝術作品和香檳之間建立起緊密聯繫，兩者相得益彰。

五位音樂家的音樂風格各具特色，他們因Krug而凝聚起來，成爲獨一無二的藝術家團體，為音樂作品賦予截然不同的詮釋。您可以通過印在酒瓶背面標籤上的六位元Krug iD瞭解酒瓶背後的故事和建議音樂搭配，亦可在 krug.com, Krug App 和串流平台上欣賞五位藝術家的作品。

Affordable Art Fair —— Neon香港地下酒吧

讓觀展者能更輕易成為首次的藝術收藏家，把來自世界各地的藝術品帶回家作為目標的Affordable Art Fair（藝博會），今年已經踏入第11屆，沒有過多俗套的框架限制，自然在新銳的公眾藝術體驗層面上，它們更敢於嘗新。像今次品牌與《Neon》美籍台灣藝術家 Jonathan Jay Lee (JJL) 合作，由他策劃了這個出人意表的酒文化企劃。其靈感來自在香港常見的秘密小巷酒吧，並將深水埗的地區文化帶入在這「特別項目」中。

參觀者可以欣賞JJL以香港場景為主題的插畫作品，並品嚐由曾任著名米芝連餐廳YardBird 及RŌNIN的首席侍酒師兼飲品總監Kiyoshi Hoshimi-Caines 設計的香港風格雞尾酒，如蛋撻Sour、凍檸鴦賓治等。想以微醺淺醉的心情與眼光欣賞這些有趣創作？千萬別錯過將於2024年5月16日至19日於香港會議展覽中心舉行的藝博會，相關活動的購票亦可到官網了解。