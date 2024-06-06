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06/06/2024

春夏威士忌之選！從The Balvenie和The Macallan的威士忌中，感受野生草地、溫暖的報春花香

#Whisky #Wine #酒 #威士忌 #Recipe
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  • 蕭國仁 Henry SIU

    蕭國仁 Henry SIU

    男人執迷經典之物，看似風花雪月，但往往源於一份對匠心獨運的崇敬之情。曾任職時尚雜誌包括《Esquire》、《The Good Life》、《Revolution》等編輯部管理層多年，現為CRU媒體集團顧問，旗下媒體包括《威士忌雜誌》（Whisky Magazine）（港澳版）。對於經典傳承同樣執迷的筆者，希望從一杯好酒開始，與你一同分享這份經典情結。

    IG: @henrysiux

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　　對動輒超越百年歷史的威士忌大家來說，要在傳承中彰顯不斷演化中的無盡創意，外人看來可能是種廢煞思量的事情，但原來對身在其中的匠人業者而言，卻是樂此不疲之事。無論是出一趟遠門，或是想透過一瓶酒去頌讚故鄉之美，他們都有辦法讓其變得不落俗套。

 

The Balvenie
16 Years Old French Oak

 

 

　　其誕生的故事來自其美國品牌大使Lorne Cousin一趟奇妙的歐洲之旅，他在旅途中品嚐過來自法國干邑區的開胃酒對之一試難忘，便向當時的品牌首席調酒師Sir David C. Stewart獻計採用Pineau Cask來過桶。團隊研發多時，終於帶來這支風味獨特的新酒。

 

　　作為品牌首次使用來自法國Pineau Cask過桶的威士忌，該酒先在傳統美國橡木桶陳釀至少16年後，再以Pineau Cask桶中過桶數月，進行二次熟成。是以此酒富溫暖的蜂蜜基調，綴以清甜花果如蜜柚、天竺葵花香、細緻蜜餞及嫩薑香氣，尾韻清爽順口，令人齒頰留香，為之神往。

 

 

The Macallan
Harmony Collection Green Meadow

 

 

　　品牌與Stella和Mary McCartney合作的The Harmony Collection第三版，這個合作源於McCartney兩姐妹對大自然抱持的好奇、尊重與讚美態度。這款限量發行的單一麥芽威士忌系列同時彰顯出品牌富有好奇心、致力創新與講求創意的精神，並旨在頌揚蘇格蘭的自然環境，將在那地方生活的世世代代居民連結起來。此系列結合了她們的創意才華，也喚起她們對蘇格蘭的溫暖回憶，對兩姐妹來說，蘇格蘭是一個舒適、懷舊及一個回家的地方。

 

 

 

　　The Macallan威士忌專家團隊從蘇格蘭天然草原中汲取靈感，釀造出這款獨特的單一麥芽威士卡，在雪莉酒調味橡木桶和波本桶中陳釀，讓人強烈聯想到野生草地，並帶有充滿活力的報春花香味。

 

 

　　Harmony Collection Green Meadow 還具有獨特的包裝，展示盒和酒瓶標籤均採用被牧場廢棄的割草製成，善用這些天然物料，將其轉化成美麗的作品。展示盒的每一面還包括一張Mary McCartney 為 The Macallan Estate 拍攝的照片，並由Stella McCartney親自選擇在包裝上展示。

 

　　Harmony Collection 第三版共有兩款，分別為The Macallan Harmony Collection Amber Meadow與在全球免稅商店獨家發售的「Green Meadow」。

 

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