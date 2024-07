加州美酒月今夏回歸！從清新花香到熱帶果香，推介3款高CP值的葡萄酒為夏日助興！

當然,透過加州美酒月,加州葡萄酒協會旨在向葡萄酒愛好者介紹加州葡萄酒的多樣性、生活方式以及加州的‘Golden State of Mind’。加州美酒月一直致力體現 Golden State of Mind:大膽、創新、樂觀和永續發展。今年加州美酒月將凸顯品牌支柱之一 - Sustainability 永續發展。超過60 個參與合作夥伴將舉辦超過130 場活動和促銷活動,著重顯示永續發展的使命,即透過永續發展的三個「E」:無害環境 (Environmentally sound)、社會公平 (socially Equitable) 和經濟可行的做法 (Economically viable practices),以提高加州葡萄酒對永續葡萄栽培、釀酒的承諾和實踐。

