夏日雞尾酒跨界活動！名錶HUBLOT聯乘亞洲50最佳酒吧Quinary推新Cocktail！Johnnie Walker x 藝術家Philip Colbert限量版禮盒

踏入8月份，酷暑依然，烈日當空的每一天，其實連走在街頭的心情都不大。那不如喝一杯特色雞尾酒，把玩一下名錶，又或入手限量版的盲盒玩具x美酒，讓這個夏天過得不一樣的跨界玩味。

HUBLOT x Quinary

Hublot Loves Summer 雞尾酒活動

Hublot宇舶表一向都是創意不斷，近期宣佈與榮列《2024亞洲 50 最佳酒吧》第26名的Quinary酒吧聯乘舉行夏日雞尾酒活動。期間限定活動由8月1日至8月14日，融合奢華製表工藝與嶄新調酒理念，帶來與眾不同的嶄新體驗。

走進Quinary，賓客仿如進入休閒的夏日度假天堂：酒吧外面設有「Hublot Loves Summer」的燈箱和滑浪板，湖水藍色調散發夏日繽紛活力；店內的氛圍同樣迷人，每桌均設有精美的Hublot宇舶表標誌展示架和軟墊；而印有「Hublot Loves Summer」的鏡子則可以讓賓客打卡留念，更如身處海灘，樂而忘憂。

在活動期間，Hublot宇舶表與揚名國際的本地調酒大師兼餐飲集團Tastings Group合夥人、城中調酒大神Antonio Lai合作，Antonio嶄新的調酒理念和技術不僅令Quinary 躋身《2024亞洲 50 最佳酒吧》，更使酒吧多次榮列《全球 50 最佳酒吧名單》，備受雞尾酒愛好者所追捧。除了現有的雞尾酒外，來到Quinary 的賓客將可品嚐由 Antonio親自設計的Hublot夏日雞尾酒 - The Unico Sour。The Unico Sour 的名字源自Hublot宇舶表標誌性的 Big Bang Unico 系列，其頂部呼應著一個代表品牌的「 H 」字樣。

Johnnie Walker x Philip Colbert跨界極選系列

Johnnie Walker 對於跨界這個詞彙可謂毫不陌生，最近更首度聯同著名英國普普藝術大師 Philip Colbert，以其標誌性的創作角色「龍蝦先生」為創作主題，攜手推出全新 Johnnie Walker x Philip Colbert 跨界極選系列，新包裝靈感源自 Johnnie Walker 與 Colbert 故鄉蘇格蘭的浪漫氣息，中間的大龍蝦身穿品牌標緻的傳統英國紳士服飾坐在皎潔滿月上，亦有慶祝即將來到的中國傳統節慶中秋節之意。

Johnnie Walker Blue Label x Philip Colbert 跨界極選系列中秋節限量版（750ml）每盒將以盲盒形式附贈「Johnnie Walker X Philip Colbert 龍蝦先生限量公仔」，推出三款不同顏色，紅色版龍蝦先生完美還原兩百年前的最初代造型，黑白版配色經典，銀色版摩登十足，建議零售價為港幣 $1,600；John Walker & Sons XR 21 x Philip Colbert 跨界極選系列中秋節限量版（750ml）每盒將附贈一套 Johnnie Walker X Philip Colbert 龍蝦先生醇金品酩組之威士忌杯及杯架，以三位龍蝦先生相互圍繞形成底座，滿溢著趣味巧思，建議零售價為港幣 $1,100，兩款皆數量有限，售完即止。

此外，為迎接即將來臨的中秋佳節，Johnnie Walker 亦宣布由2024年8月1日至9月30日與米芝蓮星級中菜 Duddell’s 合作推出限定中秋菜單，呈獻一款別具滋味的新派菜式 －本地牛坑腩佐以 Blue Label 秘制肉汁，絕對是老饕必嘗的中秋特色威士忌搭配菜單！有興趣的朋友可到官網了解詳情。