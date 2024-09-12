中秋威士忌推介！The Glenrothes 32年單一麥芽威士忌、Louis XIII頂級干邑、Glenfiddich 31年特別版，讓美酒佳餚點綴節日氣氛！

轉眼又到中秋佳節，如此節日自然要人月兩團圓，親朋好友聚首，應節的月餅禮盒和美酒佳餚當然不可或缺。讓我們為你呈上一些美酒的送禮推薦吧！

The Glenrothes 32 Year Old

位於Speyside的The Glenrothes早前隆重宣佈備受矚目的32年單一麥芽蘇格蘭威士忌將於香港面世，其首席釀酒師Laura Rampling更首度來港一會酒迷。以致敬地位舉足輕重的John Smith而誕生，這款作品讓人置身於花園當中，彷彿聞到剛從樹上摘下的布冧和櫻桃的馥郁香氣；另一邊廂則散發著自製黑糖太妃糖的甜味；一邊品嚐的時候，讓人聯想起吸取了橡木香的巴西堅果和橙皮，而肉桂粉及伯爵茶葉的香氣亦彌漫於其中。入口宛如品嚐無花果乾、黑朱古力和杏仁脆片的同時，輕輕咬上一口蜜餞橙皮，餘韻中伴隨著薑餅香料的氣息。整個體驗奢華而複雜，帶有絲滑般的甜美和深度，每口均是跨越時光的極致美好。

查詢：https://www.theglenrothes.com/en

Glenfiddich Grand Château

31 Year Old Red-Wine Finish

識酒之人，大概都知道Glenfiddich（格蘭菲迪）不時推出的特別版威士忌的過人之處。不巧遇上颱風天，但無阻Glenfiddich Malt Master - Brian Kinsman的亞洲之旅，為的是向我們展示這支全新的31 Year Old Red-Wine Finish威士忌。

這款擁有31年年份的獨特威士忌，為品牌傳統的清爽鮮果風味帶來了濃鬱的深色水果調子，在格蘭菲迪一貫的花香和蘋果香調中，添加了層次豐富的黑醋栗和櫻桃以及堅果和焦糖的味道。透過使用波爾多的紅酒桶來陳釀長達9 年，讓威士忌吸收濃鬱的果香。

聞香帶溫暖的繭香草慢慢地展現出美麗成熟的黑醋栗漿果的果香和花香，以及辛辣的堅果香氣。入口能體驗到緩慢焦糖的櫻桃和蘋果的味道與明顯的溫暖香料和烤橡木的味道交織在一起，濃鬱而豐富。收結具深度與個性。

查詢：Glenfiddich

Louis XIII

一聽到Louis XIII 這個名字，尊貴身份不言而喻。一直以來，Louis XIII（路易十三）早已為了未來百年干邑做好準備，代代相傳的調和工藝，需要時間靜待，更無法套用工業化的生產或公式得來，因此THINK A CENTURY AHEAD，不僅是路易十三的經典標語，更是歷代釀酒師看著同樣的月光，用無價的光陰，為下一個世代而準備的傳世珍釀。

路易十三之所以珍稀傳奇，能成為世界絕頂的干邑，在於從1874年誕生以來，皆是由歷代釀酒大師悉心守護，並將其傳承給接班人，不間斷地延續路易十三的百年陳釀之旅，因此當代釀酒大師在生之時，皆無法品嚐到自己親手釀造的美酒。原料部份，更是百分百只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區、由得天獨厚的白堊土質所生產的頂級葡萄進行釀造。法國國王法蘭西斯‧路易十三，授權干邑並將其作為生命之水中的獨立分類。如今每一瓶路易十三都是嚴選多達上千種以上、在古老橡木酒桶內陳年最高年份長達100年的「生命之水」調配而成。如此珍稀禮饌，自是中秋首選。

查詢：Louis XIII