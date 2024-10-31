如藝術品般的龍舌蘭：感受Clase Azul México的精緻與複雜，讓餘韻在味蕾迴盪

純粹烈酒在營銷方面有一個顯而易見的難處，就是動輒剛猛暴烈的口味不一定容易找到美食方面的Perfect Marriage。早前有幸出席Clase Azul México龍舌蘭酒的傳媒晚宴，去到位於House 1881的Udatsu Sushi一嚐以OMAGASE配襯來自Mexico的極品龍舌蘭美酒，如斯令人驚艷的配襯稱得上是近期最難忘的一場飯局。

Clase Azul México以其精美的烈酒和豐富而獨特的品酒體驗享譽全球。品牌創立之初便懷抱著將龍舌蘭酒提升至藝術層次的遠景，將最上乘的原料與傳統手工藝完美結合，打造出極高質量的龍舌蘭。每一個陶瓷瓶身出自技藝高超的手工匠人之手，雕刻和彩繪展現墨西哥的傳統文化遺產，宛如獨一無二的藝術品。來自東京的品牌公關笑說，甚至有酒迷故意購下不同的特別版酒款，目的是為家居添置一件彰顯品味的擺設。的確，那些陶瓷瓶身近看時，堪稱藝術品。

Clase Azul México全系列酒款均採用100%藍色龍舌蘭（100% blue weber agave） ，即爲最高龍舌蘭酒釀造規格，所有的發酵用糖份皆來自藍色龍舌蘭的蘭心（Piña），且會在磚爐中慢烤72小時才蒸餾，並在波本橡木桶中陳年至少8個月以上。Clase Azul México合共有5款不同的龍舌蘭佳釀，當中包括突顯優質龍舌蘭中新鮮風味的Plata、於美國威士忌桶陳釀8個月的Reposado，以及於西班牙雪莉桶陳釀5年的頂級酒款Ultra；以傳統結合現代的釀造技術，才能造就最卓越的墨西哥代表佳釀。

於2023年，Clase Azul México在日本發起了引人注目的「Mi Musa - Clase Azul女性賦權企劃」。該項目名稱意為「我的靈感繆思」，旨在向Clase Azul團隊中發揮重要作用的女性釀酒師、調酒師，以及製作極具特色酒瓶的手工藝人的成就致敬，來激勵廣大女性。這次，Clase Azul México首席釀酒大師Viridiana Tinoco更親身來港與我們分享其釀酒心得。

私心推介 Clase Azul México Tequila Ultra，整支酒的舖陳與格局就是為我等愛PX雪利酒桶風味又不甘寂寞的酒迷而設。品牌宣稱這是為真正的鑑賞家精心打造、最耗時的創作，這款精緻複雜的龍舌蘭酒由最熟練的工匠純手工繪製的瓶身，每一瓶都是珍貴獨一無二的傑作。卓越的品質須歷經五年才能實現：首先在美國威士忌酒桶中陳釀，然後分離到阿蒙蒂亞多、奧洛羅索和PX雪利酒桶中，然後重新調和，賦予酒體甜美豐富的口感。

呈深琥珀色並帶有銅色閃光酒液，酒體豐滿，聞香有雪莉酒、布冧乾、提子乾、成熟杏桃、紅糖、丁香、肉桂、可可和濃鬱的橡木氣息，入口則富布冧乾、肉桂、可可、丁香和淡淡的煙草味，餘韻悠長，帶有布冧乾和焦糖核桃的風味。可以考慮以甘口的玉子燒以至日式甜品配襯，自能發現驚喜。