節日Bar Hopping路線推薦：發掘城中最佳酒吧、特色調酒和口感豐腴的威士忌！

在The Macallan House開幕一刻請來多位韓星名人到港,自然不在話下;而駐店的特色活動同樣接踵而來。早前,品牌特意邀請The Macallan Lead Whisky Maker - Euan Kennedy 來港,與酒迷分享其200周年限量版威士忌及 The Harmony Collection – The Vibrant Oak 新品,前者沒有機會親嘗,不過現場看到一堆又一堆的新貨已被VIP客戶們大手掃貨,品牌方亦早已笑言供不應求,畢竟二百周年是個何等值得紀念的時刻。

