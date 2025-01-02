水割威士忌：比單喝更具香氣層次！推介兩款常備日威，以黃金比例調配完美日式風味

對廣大的酒友來說，為了能試到更多的美酒，保持身體健康自然是每日的必然課題。的確每天喝到嘴裏的東西，簡單如一杯清澈無味的水，當中都有不少學問，而你又知道多少呢？

冰島天然冰川水（Icelandic Glacial™）

在香港，雖然大部分人習慣飲用煮沸的自來水，漫長的路程一路不乏污染水質的風險因素。加上老化的水管和不常清潔的儲水箱容易滋生細菌和真菌，進一步危及水質安全。相比之下，Icelandic Glacial™冰島天然冰川水直接於冰島奧爾福斯泉（Ölfus Spring）裝瓶，天然泉水透過5,000年熔岩石層的過濾，酸鹼值超過7度的中位數，高達8.4度—確保極致純淨和安全。整個灌裝過程於無塵環境中進行，水從泉源直達瓶中，完全避免接觸外界污染或添加任何成分。

Icelandic Glacial™擁有62ppm的總溶解固體（TDS），達到礦物質的理想平衡，不含氯、氟或任何雜質，每一口都讓您享受獨特的純淨體驗。Icelandic Glacial™是沖泡咖啡和茶的理想選擇，搭配葡萄酒和烈酒時，更能提升其風味（對，這對酒友來說更是重要）。頂級廚師們更視高質量的水為烹飪穀物、麵食、醃料、以及湯和燉菜等含水量高的菜品的關鍵。

水割與湯割

當然，能夠每日飲用到如此優質的甘露泉水，作為資深酒伶自然會聯想到，可以用作水割或是湯割嗎？大概你也聽過這個日本人愛好的飲酒方式，先來說說所謂的水割（Mizuwari），是日本民間流行的一種讓威士忌呈現出淡雅風味的飲用方式。

而做法亦非常簡單，杯中加入少量冰塊，再按照1:2-1:2.5的黃金比例加入威士忌和水，搖一搖就好。水割的好處不僅能降低威士忌的辛辣感，還能突出其芳香和甘甜，以至可以提升威士忌的香氣層次。不過天寒地凍，如果你覺得水割太冷，不妨湯割，這是一種適合冬天喝威的方式，在威士忌裏加入熱水，比例跟水割差不多，但熱水要80度左右。

怎樣的威士忌適合水割與湯割呢？答案是不需要選太高級的威士忌，一般無年份威士忌（NA）、調和式威士忌又或者穀物威士忌都會是個不錯選擇，為了㨂選以下兩款常備日威：

三得利 - 角瓶威士忌 Suntory Whisky

你可能有在日本的大型超巿看過其超大Size的一瓶（稱為巨角，有1920ml），沒錯，它就是日本人愛好價廉物美的水割絕配。它使用山崎蒸餾廠的波本桶原酒與中度焙燒的穀類原酒調合而成，具有柔和的淡甜清香，口感厚實卻不失圓潤。

Nikka Days Whisky

Nikka旗下有一大堆質優價廉的量產威士忌，正好是用作水割與湯割的絕佳之選，像這款取名為Days的日威，就是適合每Day飲用的威士忌，淡金色酒體，富白色水菓與淡花香的口味，雲尼拿餘韻，實是每天佐餐良伴。