14/08/2018
日本露營竟然也可浸溫泉！推介2個適合新手的露營勝地
TJ 及 KJ
Long Way Home是一個旅程，兩個80後香港平凡男生添仔 (TJ) 及甘仔 (KJ)在不乘搭飛機的情況下，從南美洲的智利，以陸路及水路回到亞洲香港的家。途經4大洲、33個國家，順序為智利、阿根廷、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地馬拉、墨西哥、美國、英國、法國、西班牙、意大利、梵蒂岡、聖馬力諾、克羅地亞、波斯尼亞、塞爾維亞、科索沃、黑山、阿爾巴尼亞、保加利亞、土耳其、羅馬尼亞、摩爾多厄、烏克蘭、俄羅斯、蒙古、中國，最後經羅湖回港，需時約9個月至1年。
Long Way Home
逢周五更新
香港人愈來愈注重健康，除了注意飲食，很多人亦了解到運動的重要性，他們又喜歡親親大自然，每逢周末或假日，香港的山野和營地可能跟旺角西洋菜街同樣熱鬧。大家又有沒有想過，到外地旅遊時其實也可以到人家的郊外或國家公園行個山、紥個營，做個向世界出發的山系青年？今集我們來到日本，為大家介紹兩個難度為1星的郊遊勝地，絕對適合各年齡層的人士。
1/立山黑部
愛知縣首府名古屋是港人熱門的目的地，來這裏的遊客大多會順道遊覽附近幾個縣的城市，例如金澤、飛騨和高山，不過要數最出名的，當然是位於富山縣和長野縣的立山黑部。
去立山黑部的旅客大多來為了室堂雪之大谷壯麗的大雪牆，每年4至6月期間，都有不少人到此打卡留念。我們卻認為一日完成立山黑部的行程太倉促，有點浪費了雪山高原的美景，所以決定上山留宿兩晚，可以行行山、看看風景。起初打算預訂山中小屋留宿，後來意外發現了山中竟有此露營場地，所以決定自己背著營具上山去，挑戰一下到日本露營的初體驗！
