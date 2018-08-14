日本露營竟然也可浸溫泉！推介2個適合新手的露營勝地

香港人愈來愈注重健康，除了注意飲食，很多人亦了解到運動的重要性，他們又喜歡親親大自然，每逢周末或假日，香港的山野和營地可能跟旺角西洋菜街同樣熱鬧。大家又有沒有想過，到外地旅遊時其實也可以到人家的郊外或國家公園行個山、紥個營，做個向世界出發的山系青年？今集我們來到日本，為大家介紹兩個難度為1星的郊遊勝地，絕對適合各年齡層的人士。

1/立山黑部

愛知縣首府名古屋是港人熱門的目的地，來這裏的遊客大多會順道遊覽附近幾個縣的城市，例如金澤、飛騨和高山，不過要數最出名的，當然是位於富山縣和長野縣的立山黑部。

去立山黑部的旅客大多來為了室堂雪之大谷壯麗的大雪牆，每年4至6月期間，都有不少人到此打卡留念。我們卻認為一日完成立山黑部的行程太倉促，有點浪費了雪山高原的美景，所以決定上山留宿兩晚，可以行行山、看看風景。起初打算預訂山中小屋留宿，後來意外發現了山中竟有此露營場地，所以決定自己背著營具上山去，挑戰一下到日本露營的初體驗！