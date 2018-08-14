Travel & Dining
Long Way Home
Travel Food map Wine Recipe

14/08/2018

日本露營竟然也可浸溫泉！推介2個適合新手的露營勝地

#Travel #小梨平露營場 #雷鳥澤露營場 #立山黑部 #上高地 #日本 #露營 #travel2019
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • TJ 及 KJ

    TJ 及 KJ

      Long Way Home是一個旅程，兩個80後香港平凡男生添仔 (TJ) 及甘仔 (KJ)在不乘搭飛機的情況下，從南美洲的智利，以陸路及水路回到亞洲香港的家。途經4大洲、33個國家，順序為智利、阿根廷、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地馬拉、墨西哥、美國、英國、法國、西班牙、意大利、梵蒂岡、聖馬力諾、克羅地亞、波斯尼亞、塞爾維亞、科索沃、黑山、阿爾巴尼亞、保加利亞、土耳其、羅馬尼亞、摩爾多厄、烏克蘭、俄羅斯、蒙古、中國，最後經羅湖回港，需時約9個月至1年。

    Long Way Home

    逢周五更新

　　香港人愈來愈注重健康，除了注意飲食，很多人亦了解到運動的重要性，他們又喜歡親親大自然，每逢周末或假日，香港的山野和營地可能跟旺角西洋菜街同樣熱鬧。大家又有沒有想過，到外地旅遊時其實也可以到人家的郊外或國家公園行個山、紥個營，做個向世界出發的山系青年？今集我們來到日本，為大家介紹兩個難度為1星的郊遊勝地，絕對適合各年齡層的人士。

 

1/立山黑部

 

　　愛知縣首府名古屋是港人熱門的目的地，來這裏的遊客大多會順道遊覽附近幾個縣的城市，例如金澤、飛騨和高山，不過要數最出名的，當然是位於富山縣和長野縣的立山黑部。

 

 

　　去立山黑部的旅客大多來為了室堂雪之大谷壯麗的大雪牆，每年4至6月期間，都有不少人到此打卡留念。我們卻認為一日完成立山黑部的行程太倉促，有點浪費了雪山高原的美景，所以決定上山留宿兩晚，可以行行山、看看風景。起初打算預訂山中小屋留宿，後來意外發現了山中竟有此露營場地，所以決定自己背著營具上山去，挑戰一下到日本露營的初體驗！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多Long Way Home文章
You May Also Like
#Travel #小梨平露營場 #雷鳥澤露營場 #立山黑部 #上高地 #日本 #露營 #travel2019
More on Travel & Dining

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet.com.hk